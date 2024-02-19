Называл себя 'голосом Украины' и защищал российскую культуру: стало известно, почему скандального Сергея Лозницу мир считал 'украинским режиссером'

Знаменитая украинская писательница и литературовед Оксана Забужко вошла в состав жюри престижного международного конкурса Берлинале. Там, как рассказала знаменитость, европейские кинодеятели активно интересуются ее отношением к скандальному "украинскому режиссеру" Сергею Лознице. Забужко же задает себе другой вопрос: "Почему уроженец Беларуси, который прожил в Украине всего несколько лет, учился в Москве и эмигрировал в Германию, позиционирует себя "украинцем"?

На Берлинале писательница получила ответ не только на этот вопрос, но и узнала, как Лозница за границей защищает русскую культуру и пренебрежительно отзывается об украинской. Подробностями Забужко поделилась и со своими читателями в Facebook.

"Заходилась европейская кинематографическая тусовочка выпрашивать моего мнения об "украинском режиссере Сергее Лознице". На этот вопрос я не первый год стабильно отвечаю, что не понимаю, с какого перепугу он "украинский", если родом белорус, в Украине жил всего несколько лет еще юношей, выехал сразу после развала СССР, учился в Москве, затем эмигрировал в Германию, и причем же здесь Украина, по милости Божьей, и почему он к ней так привязался, что везде себя украинцем позиционирует... Оказывается, все эти 30 лет Лозница работал для международной кинотусовки "голосом Украины" – рассказывая в кулуарах кинофестивалей, что его, Лозницы, миссия – спасти в якобы родной ему Украине русскую культуру, потому что украинская культура, мол, слишком "маленькая и провинциальная" (с) для отдельной страны, и без русской Украина вконец одичает" – раскрыла Забужко.

Писательница напомнила своим читателям, что подобные нарративы они могли услышать от кремлевского вождя Владимира Путина, поэтому очевидно, что Лозница пользуется его методичкой, унижая свою "родную" культуру.

Автор также отметила, что Лозница – не единственный подобный персонаж, который позиционирует себя за границей "украинцем", а на деле только вредит украинскому обществу, культуре и нации в целом. К сожалению, украинцы не всегда разбираются, кто действительно достоин уважения, а кто только корчит из себя выдающегося деятеля Украины. Забужко призвала соотечественников рассматривать этот вопрос не поверхностно, а более углубленно, не делая героев из тех, кто этого вообще не достоин.

"По моим наблюдениям, для каждой сколько-нибудь заметной отрасли культуры, науки, информации и т.д. на Западе есть свой "якобы-украинец" – хорошо интегрированный в соответствующие тамошние институции, который от имени Украины авторитетно осуществляет высадку в девственные мозги западных коллег российских пропагандистских нарративов. И после 24.02.22 таких певчих дроздиков только стало больше, так что не спешим каждый раз радоваться, что "нашого цвіту по всьому світу", а сначала внимательно присматриваемся, тот цвет "наш", или, может, совсем с другого поля занесен", – метко резюмировала Забужко.

Как писал OBOZ.UA, в мае 2022 года Лозница выступил на Каннском кинофестивале с речью, в которой осудил бойкот русской культуры на фоне развязанной в Украине войны. Такой предательский по отношению к Украине жест вызвал осуждение со стороны его соотечественников. Подробности – в материале.

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