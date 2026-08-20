Фильм на миллионы долларов и клип группы "Ленинград". Актер Роман Луцкий рассказал, как его "заманивали" в российское кино

Народный артист Украины Роман Луцкий рассказал о предложении сняться в масштабном российском кинопроекте, от которого он отказался, несмотря на обещания огромного бюджета и главной роли. Актер также признался, что в 2020 году мог сняться в клипе группы "Ленинград", однако после того, как услышал высказывания Сергея Шнурова об Украине, сказал "нет".

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В интервью OBOZ.UA Луцкий рассказал, что ему предлагали работу в России еще до полномасштабного вторжения. Речь шла о крупной спортивной драме. Актеру обещали главную роль, масштабные съемки по всей стране и многомиллионный бюджет.

"Меня заманивали из Москвы, очень хотели вовлечь в один проект – какую-то крупную спортивную драму, кажется, о хоккее, – делится актер. – Говорили о съемках по всей стране, что это "Мосфильм", мол, бюджеты нереальные – миллионы долларов, главная роль. Но я отказался".

Отдельно актер упомянул предложение, которое получил в 2020 году от группы "Ленинград". Его хотели привлечь к съемкам клипа, однако Луцкий решил сначала проверить публичные высказывания фронтмена группы Сергея Шнурова. "А еще мне в 2020 году предлагали сняться в клипе группы "Ленинград". Но я тогда проанализировал высказывания этого Шнурова об Украине, Крыме – и сказал: нет", – пояснил он.

В то же время в клипе группы "Ленинград" снялись украинские актеры Тарас Цимбалюк, Дарья Трегубова, Ольга Голдис и Виктория Варлей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Цимбалюк вспомнил, как отец-историк отчитал его за съемки в клипе российской группы "Ленинград".

"Когда я начал активно сниматься в сериалах, папа говорил: „Слушай, я понимаю, ты сейчас снимаешься в российских сериалах, украинских нет, ты хочешь быть актером — это все ясно. Но, чувак, клип "Ленинград", ну да ладно, это же просто п**дец". Я ему начал объяснять какие-то там тезисы, сейчас понимаю, что они совершенно идиотские. Я говорил ему, что более качественного материала я вообще не видел здесь, в Киеве, никогда не было таких съемочных дней: "Хилтон", 400 человек массовки, штук 30 гримеров, костюмеров, очень крутое освещение, которое использовалось здесь у нас несколько раз, потому что никто не может себе позволить это оплатить. Вся съемочная команда – украинская. Работа идёт как по маслу, то есть мы снимаем без каких-либо напряжений", – вспоминал Цимбалюк.

"Я начал читать новости о том, что там творится с фронтменом этой группы, что он вообще, как его начало клинить. И думаю: "Во что я, на самом деле, ввязываюсь? У нас же война в Донецке". И мы с папой сидели и обсуждали эту тему... Через неделю после съемок клипа состоялся этот разговор. И честно говоря, я сразу же пожалел, потому что тогда я еще не доел последний кусок хлеба и вполне мог отказаться. Но я не отказался, сейчас жалею", – подытожил актер.

Полное интервью с Романом Луцким читайте на OBOZ.UA здесь.

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