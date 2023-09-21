'Киборги' – это малоубедительно сегодня'. Виктор Андриенко о кино во время войны, 'долгоносиках' и переписке с мужем Русланы Писанки

Известный комедийный актер Виктор Андриенко с недавнего времени "ударился в детство" – снимает кино для детей. Настолько успешно, что уже получил премию имени Леси Украинки за фильм "Иван Сила". А впоследствии гран-при литературного конкурса "Коронация слова" за киносказку "Легенды Волшебного леса".

В свой день рождения (отпраздновал позавчера, 19 сентября) поделился с OBOZREVATEL мыслями, каким должно быть художественное кино о войне, признался, какие у него теперь отношения с "долгоносиками", и выдал секрет, как удается не выглядеть на свой паспортный возраст.

– Как обычно празднуете день рождения?

– В семейном кругу. В первый год войны собрались прямо на кухне. Не те времена, чтобы по ресторанам бегать. Сегодня родные пришли, угостились тортиком, пообщались. С разных уголков мира звонили родственники и друзья, тепло приветствовали.

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– Какие дни рождения вам запомнились больше всего?

– Когда снимали детский фильм "Иван Сила". Праздновали тогда все, даже массовка. Но у меня было очень много работы (в этой картине я и режиссер, и сценарист, и сыграл одну из ролей), поэтому прийти и посидеть со всеми смог только после девяти вечера. А второй шикарный день рождения пришелся на начало съемок моей второй картины "Легенды Волшебного леса" и ситуация была аналогичная. Тогда я даже торт не попробовал, потому что пока все гульбанили, общался с журналистами. Как вот с вами сейчас.

– Фильм "Иван Сила" – ваш дебют как режиссера – я видела летом на вашем творческом вечере в столичном Доме кино. Впечатлили рассказы о том, что во время работы над картиной вас все время преследовала мистика.

– Для тех, кто еще не видел фильм, хочу кратко рассказать, о ком мы сняли это кино. Прототипом главного героя стал силач Иван Фирцак, в начале прошлого века официально признанный сильнейшим человеком планеты. Фирцак был известной фигурой в мире и мог подписать контракт с любым цирком планеты. Однако решил возвратиться на родину. По приезде домой все нажитое им за границей забрали НКВД – это было в 1937 году. У Ивана был автомобиль Ford, который подарили за то, что на спор на плечах вынес его из магазина. Когда хотели забрать эту машину, ее кувалдой разбил. За это получил срок. Впоследствии легендарный спортсмен умер в нищете в небольшом селе на Закарпатье. В мире есть два музея Ивана Фирцака, а в Украине только маленький памятник. Это о том, как мы ценим своих героев.

Мистика присутствовала с самого начала проекта. Например, работая над сценарием, я придумал некоторые сцены – а потом оказалось, что все, что придумал, чтобы усилить эмоциональность того или иного эпизода, происходило в реальной жизни. Это невероятно.

– В картине роль украинского атлета Ивана Фирцака сыграл Дмитрий Халаджи – известный силач, чемпион мира, ныне живущий в т.н. ДНР. Не бывает ли у вас из-за этого проблем с показом фильма?

– Этот фильм я показываю с 2014 года. Вот позавчера, например, был показ в Германии. Эту киноленту посмотрели около миллиона зрителей. Я постоянно общаюсь с ними после показов – все в восторге от истории и никто и никогда не задавал мне таких вопросов.. В свое время я обратился к Госкино с просьбой дать экспертную оценку картине, мне ответили: все нормально, работайте. То же самое мне написали из Министерства культуры. У меня есть эти документы – претензий к фильму нет. Возможно, есть какие-то обвинения у диванных экспертов, не знаю. Но хочу напомнить, что в свое время Халаджи прославил Украину, поставив 120 мировых рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса. Он неоднократно представлял нашу страну на соревнованиях за границей. И самое главное: сама картина была снята в 2013 году, до всех трагическим событиям, произошедших с нашей страной.

Возвращаясь к упоминанию о Германии, хочу рассказать, как эта страна нам помогает. Мы много сотрудничаем с тамошней украинской громадой. Вспомню только одну интересную историю из их жизни. Однажды придумали акцию, чтобы собрать помощь на фронт, событие назвали "Сдай свинью на ВСУ". Местных жителей просили приносить в определенное место мясо, из которого планировали готовить тушенку на фронт. Один немец привез целую свинью, думаете? Наши схватились за голову: "Что с этим делать?" Он не понимает: "Вы же написали, что свинья – на ВСУ". Решили выставить животное на аукцион, а заработанные деньги передали ребятам на передок.

– Как вы видите современное кино о войне? В одном из недавних интервью сказали, что кинолента "Киборги" – в нашем настоящем, к сожалению, малоубедительна. Объясните почему?

– Да, действительно. "Киборги", "Мать Апостолов" и другие картины сейчас кажутся, на мой взгляд, немного картонными, потому что началась великая война. В эпоху интернета и соцсетей даже самые талантливые художественные картины проигрывают страшной и жестокой реальности. Сейчас, чтобы сделать кино о войне, нужно брать не реалити-шоу, а искать ситуации, оригинальные сюжеты. Фильм должен рассказывать о войне "не в лоб".

– В вашем творческом наследии как режиссера есть еще одна картина – "Легенды Волшебного леса", работа над которой сейчас продолжается. В этой ленте снимается Вася Бендас – коллега по телепроектам "Шоу долгоносиков" и "Полное Мамаду". Где он сейчас?

– Если бы Василий оставался в Киеве, много бы снимался. В театр мог бы возвратиться. Но у него очень больная мама, которую не может оставить без присмотра. Когда нужно приехать в Киев, его подменяет брат, но тот много работает, поэтому Василий может вырваться всего на несколько дней.

Когда началась полномасштабная война, он помогал искать временное жилье переселенцам. Василий живет в 20 километрах от Ивано-Франковска. В селе много домов, где можно было какое-то время пожить в относительной безопасности – владельцы жилья находились за границей на заработках. К слову, недалеко от этого села – другое, где проживает семья Василия Вирастюка, и еще одно, где живут родственники Богдана Бенюка – все они из одного района. Когда Вирастюк едет к маме, постоянно заезжает к Васе навестить. Присылает мне фото. И Богдан Бенюк, когда видимся, передает привет Бендасу.

– С другими коллегами из "Долгоносиков" – какие у вас отношения?

– С Валентином Опалевым (продюсер "Долгоносиков" и, по совместительству, исполнитель роли Доктора Ватсона в юмористическом шоу) созваниваемся. Я не знаю, в какой стране он сейчас живет, но на день рождения, Новый год поздравляем друг друга. С Томочкой (актриса Тамара Яценко) постоянно переписываемся в вайбере. Сегодня она мне написала – я ей ответил, поблагодарил за поздравление. С режиссером Витей Приходько – тоже хорошие отношения. Кстати, одна компания недавно оцифровала десять серий "Долгоносиков". Хотели презентовать под мой день рождения, но произошел форс-мажор, поэтому будет выдана в ближайшие дни. Мы не знаем, как люди будут их воспринимать спустя столько лет… Увидим. Есть много серий, которые сейчас не можем показывать – в частности, истории о Ленине и Пушкине – сейчас не ко времени. Жизнь очень изменилась.

– Вы были одним из близких друзей Русланы Писанки, много вместе работали. Как вспоминаете ее?

– Это была девушка-дюрасел! Очень солнечная с положительной энергетикой. Человек-солнце! Доброжелательная, но могла и на место поставить. Таким звездам вставляла пистонов, что майка заворачивалась! Из нее перла энергия по полной программе. Она никогда не останавливалась и своей невероятной жаждой деятельности затягивала всех вокруг в энергетический круговорот – и мы вертелись вместе с ней. Я и сам такой, потому всегда нравилось работать с Русланой.

У меня сейчас подобные отношения с Риммой Зюбиной. Работаем в команде, которая создает сериал "Связь". Это картина об отношениях на расстоянии во время войны. В центре сюжета истории четырех семей из разных городов Украины, которых разлучила война. Мы полтавская семейная пара Ивановна и Григорьевич. Шучу на съемках: "Соединили дюрасел с дюраселем".

Так же было с Русланой: едем в купе поезда на гастроли. Ночь. Нормальные люди спят, а мы – придумываем, какие детали добавить в спектакль, чтобы было еще интереснее. Уже восемь лет играем спектакль, однако все равно: "Давай попробуем вот так, а в другом фрагменте – поменяем вот это". Это был своего рода боевой спарринг – она предлагала свое, я – свое. И рождалось что-нибудь интересное. Я очень люблю выдавать экспромты на сцене, она не могла сдержать смех и прямо во время спектакля бросала: "Андриенко, играй за всех сам!"

Помню, во время одного из выступлений во Львове вышел в образе милиционера, и вместо "Здравия желаю", как было в сценарии, выдал: "Слава Ису!". Они с актером Олегом Филимоновым, тоже задействованным в этой постановке, чуть не упали со смеха. А поскольку зал львовской Оперы был забит под завязку, местные работники театра сидели за кулисами – и так захохотали, что свалились со стульев прямо на сцену. И зал разразился новой волной смеха.

– Общаетесь ли с мужем Русланы?

– Все время общаюсь с Игорем, мы часто переписываемся: Как живешь? Может, чем помочь? "Жизнь продолжается" – это любимая фраза Русланы, которую она часто писала, раздавая автографы.

– Виктор, вы совсем не выглядите на свой паспортный возраст. В чем секрет? Знаю, что уже много лет не употребляете мясо и алкоголь.

– Мне нравится прислушиваться к своему организму, слушать свое тело. Поэтому действительно с годами что-то в рационе убрал, а потом отказался от чего-то другого. Недавно сдавал анализы в одной клинике, и когда рассказал, чем питаюсь, врач выдал: "А зачем вы ко мне пришли?" Но это совсем не значит, что в моем рационе только каши и вареная морковь. Умею хорошо готовить – после восьмого класса какое-то время учился в кулинарном училище. Во время практики мастер Павел Яковлевич так выдрессировал нас, что сейчас, что борщ сварить, что торт испечь – справлюсь. Неважно, чем ты занимаешься: кулинарией, кино, театром – главное, чтобы твой труд приносил людям позитив.

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