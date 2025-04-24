Фанаты Евровидения выбрали лучшую песню XXI века: в том году она уступила победу Украине

Каждый раз артисты из разных стран создают лучшие треки, чтобы достойно представить родину на песенном конкурсе Евровидения. Некоторые композиции настолько западают в сердца аудитории, что не теряют своей популярности даже спустя несколько лет. Так произошло с песней британского исполнителя Сэма Рейдера – Space Man, которую еврофаны выбрали лучшей песней международного музыкального соревнования в XXI веке.

Видео дня

Как сообщает BBC, среди перечня хитов, за которые слушатели могли отдать голоса, были самые памятные конкурсные композиции за последние 25 лет. В тройку лидеров также попали Лорин с работой Euphoria и Кончита Вурст с треком Rise Like a Phoenix. Не обошлось в топ-40 лучших песен Евровидения XXI века и без украинских артистов, а именно Верки Сердючки (Dancing Lasha Tumbai), KALUSH (Stefania) и Русланы ("Дикі танці").

В 2022 году композиция Space Man принесла Великобритании второе место на Евровидении. Музыкальный номер Сэма Райдера поразил как жюри песенного конкурса, так и аудиторию, ведь он получил 466 баллов.

Несмотря на то, что такой результат стал лучшим для страны в XXI веке, артист уступил победу украинскому коллективу KALUSH. Трек Stefania набрал 631 балл и стал лидером музыкального соревнования.

Кстати, в 2023 году Великобритания стала первым государством в XXI веке, которое было хозяином Евровидения вместо другой страны. Поскольку в Украине продолжалось полномасштабное вторжение, наша Родина не смогла принять песенный конкурс. Тогда соревнование состоялось в городе Ливерпуль, северо-запад Англии.

Ранее OBOZ.UA рассказал о пяти артистах, выступивших на Евровидении на пике карьеры и завоевавших первое место.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!