Фанат Тины Кароль превратился в певицу и удивил своим появлением на концерте. Реакция звезды

Украинский блогер и визажист Михаил Ткачев, известный своими впечатляющими перевоплощениями, повторил яркий образ Тины Кароль, который певица надевала для специального выступления на Евровидении-2023 в Великобритании. Тогда исполнительница спела культовую композицию "Show Me Your Love", с которой представляла Украину на песенном конкурсе в 2006 году.

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Ткачев нарядил красное платье, похожее на то, что носила звезда, а также сделал макияж с помадой в тон. Акцентом стала укладка – блогер надел парик и закрутил пряди в фирменную прическу Кароль. В таком виде визажист появился на концерте певицы, который состоялся в Варшаве. Артистка увидела фаната среди толпы и была заметно удивлена его появлением.

"Мише, спасибо тебе! Это меня сегодня поразило максимально. Еще увидимся", – обратилась знаменитость к поклоннику. Как показано на видео в TikTok, присутствовавшие поддержали блогера и подарили ему восторженные аплодисменты. Пользователи сети отреагировали на неожиданного гостя шоу Кароль и засыпали его комплиментами:

"Ничего себе... Тинуся, вы нашли сестру близнеца?"

"Аааааа как на Тину похоже очень круто получилось!"

"Сразу не поняла, а потом как увидела, ахнула мягко говоря. Очень круто"

"Так Миша вышел на сцену? Не?"

"Респект Миши за креативность и благодарность за то, что так поднял вам настроение. Ваша реакция – это как отдельный вид искусства".

"Вот так близняшка".

"Как две капли воды".

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