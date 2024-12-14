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Фанат Тины Кароль превратился в певицу и удивил своим появлением на концерте. Реакция звезды

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
2,0 т.
Фанат Тины Кароль превратился в певицу и удивил своим появлением на концерте. Реакция звезды

Украинский блогер и визажист Михаил Ткачев, известный своими впечатляющими перевоплощениями, повторил яркий образ Тины Кароль, который певица надевала для специального выступления на Евровидении-2023 в Великобритании. Тогда исполнительница спела культовую композицию "Show Me Your Love", с которой представляла Украину на песенном конкурсе в 2006 году.

Видео дня

Ткачев нарядил красное платье, похожее на то, что носила звезда, а также сделал макияж с помадой в тон. Акцентом стала укладка – блогер надел парик и закрутил пряди в фирменную прическу Кароль. В таком виде визажист появился на концерте певицы, который состоялся в Варшаве. Артистка увидела фаната среди толпы и была заметно удивлена его появлением.

Фанат Тины Кароль превратился в певицу и удивил своим появлением на концерте. Реакция звезды
Фанат Тины Кароль превратился в певицу и удивил своим появлением на концерте. Реакция звезды

"Мише, спасибо тебе! Это меня сегодня поразило максимально. Еще увидимся", – обратилась знаменитость к поклоннику. Как показано на видео в TikTok, присутствовавшие поддержали блогера и подарили ему восторженные аплодисменты. Пользователи сети отреагировали на неожиданного гостя шоу Кароль и засыпали его комплиментами:

  • "Ничего себе... Тинуся, вы нашли сестру близнеца?"
  • "Аааааа как на Тину похоже очень круто получилось!"
  • "Сразу не поняла, а потом как увидела, ахнула мягко говоря. Очень круто"
  • "Так Миша вышел на сцену? Не?"
  • "Респект Миши за креативность и благодарность за то, что так поднял вам настроение. Ваша реакция – это как отдельный вид искусства".
  • "Вот так близняшка".
  • "Как две капли воды".
Фанат Тины Кароль превратился в певицу и удивил своим появлением на концерте. Реакция звезды
Фанат Тины Кароль превратился в певицу и удивил своим появлением на концерте. Реакция звезды

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