На Евровидении 2026 может появиться новая страна, которая имеет высокие шансы на победу

Похоже, 70-й песенный конкурс Евровидение готовит для поклонников неожиданные сюрпризы. В следующем году среди участников международного музыкального соревнования может появиться новая страна, а именно Канада.

Согласно бюджетному отчету на 2025-2026 годы, правительство государства планирует модернизировать мандат общественной телерадиовещательной корпорации CBC/Radio-Canada. Среди заявленных целей указано "рассмотреть возможность участия в Евровидении".

Бюджет на 2025 год предусматривает выделение 150 миллионов долларов для CBC/Radio-Canada, чтобы укрепить ее мандат на служение обществу и лучше отражать потребности канадцев. Правительство планирует рассмотреть возможность модернизации вещателя с целью укрепления независимости и сотрудничает с корпорацией по участию в конкурсе Евровидение.

Стоит заметить, что CBC/Radio-Canada не является полноправным членом Европейского вещательного союза (EBU), а лишь ассоциированным членом. Однако, если организаторы Евровидения пришлют Канаде официальное приглашение, участие страны в песенном конкурсе станет вполне реальным. По такому принципу Австралия дебютировала на музыкальном соревновании в 2015 году.

Кстати, Канада имеет довольно высокие шансы получить желанную победу на Евровидении 2026. Хотя страна официально и не участвовала в конкурсе, ее граждане демонстрировали свои таланты и достигали впечатляющих результатов, представляя другие страны. Так, например, в 1988 году канадская певица Селин Дион победила в музыкальном соревновании с композицией Ne Partez Pas Sans Moi. Она вышла на сцену как представительница Швейцарии.

Хорошие результаты демонстрировали и другие выходцы из Канады:

Шерисс Лоуренс с песней L'Amour De Ma Vie заняла 3 место на Евровидении 1986 (представляла Люксембург);

Энни Коттон с треком Moi, Tout Simplement получила серебро на песенном конкурсе в 1993 году (представляла Швейцарию);

Наташа Сен-Пьер исполнила композицию Je N'Ai Que Mon Âme и заняла 4 место в 2001 году (представляла Францию).

