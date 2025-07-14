'Это же и наша Варечка': в семье Ющенко впервые прокомментировали семейную драму из-за внучки и экс-невестки, которые живут в России

Впервые за много лет семья третьего президента Украины Виктора Ющенко публично высказалась о непростой семейной ситуации, сложившейся после развода его сына Андрея с Елизаветой Ефросининой (Ющенко) и переезда экс-невестки в Россию. В центре внимания – дочь бывших супругов Варвара, которая живет с матерью за границей и не поддерживает связь с семьей отца.

Видео дня

Об этом в интервью интернет-изданию "Гордон" рассказала дочь Виктора Ющенко – Виталина Ющенко. По ее словам, контакт с Елизаветой потерян уже много лет, и даже о судьбе внучки в семье почти ничего не известно.

"Я не могу ничего о ней сказать вам, потому что я ничего о ней не знаю. Общения нет никакого уже я не знаю даже сколько лет. Просто абсолютно никакого нет общения", – призналась она.

Особенно болезненной темой для Ющенко остается их внучка и племянница – 14-летняя Варвара. Девочка, которая родилась в браке Андрея и Елизаветы Ющенко в 2010 году, уже давно живет с матерью в России, не выходит на связь с украинской частью своей семьи и, похоже, совсем выпала из их жизни.

"Грустно. Грустно, потому что Варечка – это же и наша Варечка. Что так жизнь сложится, никто не знал. Это для нас такая грустная сторона, но, дай Бог, чтобы у ребенка все было хорошо, чтобы она по силе и возможностям смогла когда-то все понять и знала, что ее отец, и тетя, и дед любят. И бабушка", – эмоционально отметила Виталина.

Это первый случай, когда кто-то из семьи Ющенко публично озвучил позицию относительно Елизаветы Ющенко после ее переезда в РФ. До этого момента экс-невестка оставалась вне комментариев со стороны семьи экс-президента, несмотря на общественный интерес к ее новым связям и гражданской позиции.

Напомним, Елизавета Ющенко – младшая сестра известной украинской телеведущей Маши Ефросининой. В 2009 году она вышла замуж за сына Виктора Ющенко Андрея, а уже в 2012-м супруги развелись. После разрыва Елизавета осталась жить в России. Там она вышла замуж во второй раз – за российского бизнесмена, имя которого не афиширует. В этом браке у нее родился сын.

В день полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета опубликовала в Instagram изображение украинского флага с подписью "Остановите войну", однако не назвала Россию страной-агрессором. Больше никаких публичных упоминаний о войне или поддержке Украины с ее стороны не появлялось. Из-за этого женщина неоднократно становилась объектом критики в соцсетях, а ее гражданская позиция вызывает вопросы.

OBOZ.UA писал, что Маша Ефросинина публично заявила, что не общается с младшей сестрой и не может отвечать за ее решения. Ведущая также отметила, что не поддерживает никакой связи с семьей Ющенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!