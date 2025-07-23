'Это не пена, а сточные воды'. Инфлюенсер из Кейптауна озадачила сеть видео, как плавает в мутной воде

Инфлюенкерка из Кейптауна, Южная Африка, Мишель Скай Хейворд вызвала бурное обсуждение в сети после того, как обнародовала видео, где весело проводит время в океане. Юзеры заметили, что вода довольно мутная и имеет странный зеленоватый цвет, поэтому предположили, что интернет-деятельница плавает в отходах из канализации.

Видео дня

Однако другая часть ее аудитории убеждена, что это просто естественная пена. Соответствующий ролик блогер обнародовала на личной странице в Instagram.

На записи можно увидеть, как Мишель Скай Хейворд спокойно плавает в океане неподалеку Кейптауна. Глядя в камеру, она сказала: "Мне так весело, что я буквально не чувствую холода". Инфлюенсер громко смеялась, поэтому в какой-то момент в ее рот попало немного воды, после чего она коротко отметила: "Она соленая".

Однако настроение Хейворд кардинально изменилось, когда она начала получать комментарии, где говорилось, что она могла плавать в сточных водах:

"Надеюсь, она знает, что это пена из соседней канализационной трубы".

"Это не морская пена, а сточные воды".

"Печально и смешно одновременно! Жаль, что там не ухаживают за канализацией".

"Это от всех тех круизных лайнеров, которые сбрасывают отходы в океан".

Прочитав эти слова, интернет-деятельница была очень шокирована. Она дополнила видео с океана новым фрагментом, где ни сказала ни слова, а лишь прикрыла лицо от удивления.

Однако все же нашлись юзеры, которые успокоили Мишель Скай Хейворд:

"Нет, это натуральная океаническая пена, а не из канализации".

"Такую же пену мы имеем на нашем побережье в Новой Зеландии во время каждого крупного шторма, у нас нет канализационных стоков в океан".

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