'Это мучило ее': друг звезды 'Спасателей Малибу' предположил, почему она могла выстрелить себе в голову

После шокирующей смерти Памелы Бах, звезды сериала "Спасатели Малибу", появились новые детали ее жизни, которые могли повлиять на решение покончить с собой. Друзья актрисы предполагают, что ключевую роль в этом сыграли длительные проблемы со здоровьем, вызванные давней мотоциклетной аварией, и боль, мучившая ее на протяжении многих лет.

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5 марта 61-летнюю Памелу Бах обнаружили мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе, США. Судмедэксперты подтвердили, что причиной ее смерти стало самоубийство. Для ее близких и друзей это явилось неожиданностью. Терри Ахерн, долгие годы работавший ее представителем, рассказал People, что актриса никогда не жаловалась на депрессию или проблемы с психическим здоровьем.

"Она была последним человеком, о котором я мог бы подумать, что он сделает это. Это шок", – отметил он.

Однако, по словам Ахерн, Памела долгое время страдала последствиями тяжелой мотоциклетной аварии, которая произошла еще в 2003 году. Тогда она получила серьезные переломы шеи и спины, что привело к хронической боли и развитию артрита.

"Это мучило ее – артрит от этого. Потому что эти вещи догоняют вас, когда вы становитесь старше – травмы, которые были получены ранее", – добавил бывший представитель.

Несмотря на физическую боль, Памела казалась счастливой. Она радовалась рождению своей первой внучки Лондон, которую в августе 2023 года подарила ей дочь Тейлор. "Она была на седьмом небе от счастья. Все время говорила о Лондон", – рассказал Ахерн.

Ранее OBOZ.UA писал, что Памела Бах умерла от выстрела в голову. Долгое время Памела Бах не выходила на связь с родными, поэтому они решили посетить ее дом, где и увидели мертвую звезду.

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