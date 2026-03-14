'Это его выбор': Анатолич признался, общается ли со скандальным кумом Владом Ямой и почему не осуждает его за жизнь за границей во время войны

Украинский ведущий Анатолий Анатолич раскрыл, поддерживает ли связь со скандальным танцовщиком Владом Ямой, который крестил их с женой Юлой сына. По словам шоумена, они сохраняют хорошие отношения, поэтому общаются в социальных сетях и поздравляют друг друга с праздниками, а вот лично не встречались давно, ведь после начала войны его кум не появлялся в Украине. В 2023 году Юла в последний раз виделась с хореографом, когда вместе с детьми приезжала в США.

Видео дня

Однако, как отметили шоумен с любимой в проекте "Наодинці з Гламуром", поскольку они с семьей Влада Ямы живут кардинально разными жизнями, не трогают политические темы или скандалы, связанные с танцовщиком. Более того, Анатолич не испытывает к куму никакого негатива из-за решения выехать за границу после 24 февраля 2022 года.

"У меня нет к Владу никаких претензий, потому что он живет там свою жизнь, это его выбор. Он не влияет на украинское информационное поле, не продает курсы здесь какие-то по танцам. Когда человек живет там, зарабатывает там, тратит там, а еще и донатит и что-то собирает, это абсолютно его позиция. Я думаю, что они живут свою американскую жизнь, как и многие семьи, просто они публичные, поэтому о них спрашивают", – высказался ведущий.

Как отметил Анатолий Анатолич, они не говорили с Владом Ямой и относительно того, планирует ли он возвращаться в Украину. Шоумен лишь выразил надежду, что когда наступит мир, все украинцы, которые были вынуждены покинуть родные дома, приедут на Родину.

Почему критикуют Влада Яму

Хореограф покинул территорию Украины еще в первый день начала большой войны. В одном из интервью Влад Яма рассказывал, что сначала они с семьей провели время в Европе, а дальше перебрались в Соединенные Штаты Америки. Определенный период танцовщик организовывал за рубежом благотворительные мастер-классы, но со временем сменил паркет на диджейский пульт.

Влад Яма не чурается показывать в соцсетях видео с вечеринок, тогда как его сограждане вынуждены прятаться в укрытиях от российских обстрелов. Более того, не слишком принципиален танцовщик и в отношении гостей мероприятий, где играет музыку. В 2024 году Яма стал диджеем на вечеринке, где было немало россиян.

Отличился танцовщик и продвижением языка страны-агрессора. Влад Яма рекламировал танцевальное мероприятие с коктейлями, музыкой и парными танцами в Майами на русском. Кроме того, в анонсе не было ни слова об Украине или запрете на посещение гражданам РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!