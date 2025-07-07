'Это был странный разговор': ведущая телемарафона Витвицкая вспомнила, чем ее удивил бывший возлюбленный-россиянин в 2022 году

Телеведущая Соломия Витвицкая вспомнила о неожиданном общении с бывшим возлюбленным – гражданином России – уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. Хотя их отношения завершились много лет назад, мужчина решился выйти на связь именно в один из самых тяжелых периодов для всей страны.

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Об этом звезда телемарафона "Единые новости" рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк. По словам Витвицкой, разговор состоялся в первый месяц полномасштабной войны, когда Киев еще находился в угрожающем окружении. Звонок был полной неожиданностью, ведь они не общались уже очень давно, а номер телефона телеведущей несколько раз менялся.

"Мы не общались много времени, а потом он позвонил мне. Это был такой странный разговор, потому что я даже не представляю, где он взял мой номер телефона, честно говоря. Потому что у меня он изменился несколько раз. Сказал, что ему очень обидно. У меня аж произошел диссонанс. Знаю, что он уехал из России. Он сейчас вроде бы в Германии живет с семьей. То есть у него другая (антироссийская. – Ред.) позиция, но больше мы не общались", – поделилась Витвицкая.

По словам ведущей, мужчина не стал вдаваться в политические дискуссии, хотя в разговоре все же звучали фразы, которые намекали на его "другую позицию". Она вспоминает, что даже пыталась что-то ему упрекнуть, но разговор получился напряженным и эмоциональным: "Не помню деталей разговора, но мы спорили о чем-то. Я что-то ему сказала не очень, мне кажется, хорошее".

О романе с россиянином Соломия Витвицкая впервые вспомнила в 2023 году в интервью Славе Демину. Она рассказала, что ей было около 20 лет, и тогда казалось, будто между ними была настоящая любовь. Но сейчас она относится к тому периоду с иронией: "Возможно".

Телеведущая также отметила, что рада, что эти отношения завершились задолго до начала войны. Они разошлись после того, как начали жить в разных странах и расстояние сделало свое. "Я очень рада, что у нас тогда не сложилось. Тогда я очень переживала, но сейчас понимаю, что это классно", – сказала она.

Личная жизнь Соломии Витвицкой длительное время оставалась вне публичности. В ноябре 2013 года она вышла замуж за режиссера и клипмейкера Владислава Кочаткова, который был младше на восемь лет. В 2021 году пара объявила о разводе. После этого у Витвицкой было еще несколько романов, однако имена своих партнеров она не раскрывала.

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