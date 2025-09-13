Завещание Джорджо Армани: кто унаследует Модный дом и на каких условиях

Согласно завещанию покойного основателя, итальянский модный дом Giorgio Armani вскоре может быть продан или стать публичной компанией. Модельер Джорджо Армани, который умер на прошлой неделе в возрасте 91 года, поручил наследникам постепенно продавать доли в модном доме, отдавая приоритет LVMH, L'Oréal или EssilorLuxottica.

Об этом сообщает The Guardian. Армани отметил в документе, что хочет, чтобы его наследники продали 15% доли в бизнесе в течение 18 месяцев. А через три-пять лет после этого он поручил продать тому же покупателю дополнительные 30-54,9% акций.

В качестве альтернативы может быть проведено первичное публичное размещение акций (IPO). Это процесс, когда частная компания впервые продает свои акции неограниченному кругу инвесторов на фондовой бирже.

В завещании говорится, что приоритет должен быть предоставлен бизнесу по производству предметов роскоши LVMH, который контролируется самым богатым человеком Франции Бернаром Арно; косметической фирме L'Oréal; или компании по производству очков EssilorLuxottica, коммерческому партнеру Armani.

Армани заявил, что его наследникам также следует рассмотреть другие компании, с которыми Giorgio Armani имеет коммерческие связи.

Покойный итальянский дизайнер был единственным акционером компании, которая находилась под контролем его фонда.

В пятницу исполнительный комитет компании заявил, что Фонд Джорджо Армани, который он создал в 2016 году для руководства будущим руководством и защиты своих ценностей и принципов, всегда будет иметь долю в бизнесе в размере не менее 30%.

"Независимо от принятой корпоративной структуры, фонд... никогда не должен владеть менее 30% капитала, тем самым выступая постоянным гарантом соблюдения учредительных принципов", – сказано в заявлении.

В нем также добавляется, что фонд сначала сосредоточится на поиске нового главного исполнительного директора группы. Кроме того, исполнительный комитет заявил, что полностью поддержит завещание Армани.

При этом все краткосрочные и среднесрочные решения будут оставаться за семьей основателя и его партнером, Лео Делл'Орко, руководителем офиса мужского стиля, при поддержке фонда.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября отошел в мир иной легендарный итальянский дизайнер и глава дома моды Giorgio Armani – Джорджо Армани. Ему был 91 год. Модельер находился дома на реабилитации после того, как попал в больницу из-за болезни, которую он и семья до последнего хранили в тайне.

Модельер никогда не связывал себя узами брака и не имел детей, однако к руководству бизнесом привлекал своих родных. Еще в 2016-м Джорджо Армани заявлял, что его преемниками станут "самые близкие люди", а именно семья и сотрудники. Они могут унаследовать состояние кутюрье, которое оценивается в 12,1 миллиарда долларов.

В итальянском городе Милан 6 сентября состоялась торжественная церемония прощания с легендарным дизайнером Джорджо Армани. Отдать дань уважения кутюрье, сердце которого остановилось 4 сентября, пришли сотни поклонников, а также VIP-персоны, которые знали его лично.

