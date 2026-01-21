'Если хотим победить, то служить должны все'. Писатель Андрей Любка, который передал на фронт 415 авто, решил мобилизоваться

38-летний писатель и эссеист Андрей Любка принял решение пополнить ряды Вооруженных сил Украины. В течение многих лет он активно занимался волонтерством и передал на фронт 415 автомобилей, а теперь захотел непосредственно присоединиться к войску.

Об этом деятель культуры сообщил на личной странице в Facebook. Андрей Любка отметил, что решил мобилизоваться еще в октябре, поэтому за это время успел выбрать подразделение, закончить все важные дела, а сейчас начинает проходить курс базовой общевойсковой подготовки.

"Волонтерская работа, мероприятия культурной дипломатии заграницей и общественная активность в Украине были важными и полезными. Но война продолжается и пора двигаться дальше – быть не только для ВСУ, но и в ВСУ. Если хотим выстоять и победить, то служить должны все – безотносительно к тому, насколько полезными мы были в тылу. Настала моя очередь – и это по-честному", – отметил писатель.

По словам Андрея Любки, он не знает, как сложится его жизнь после мобилизации в будущем, лишь предположил, что она будет нелегкой, но интересной. Писатель надеется, что полученный опыт пригодится ему в творческой деятельности.

Что известно об Андрее Любке

Андрей Любка родился 3 декабря 1987 года в столице Латвии – Риге, а затем длительное время жил в городе Виноградов Закарпатской области. Он окончил Ужгородский национальный университет и получил степень бакалавра по украинской филологии, а позже получил степень магистра по балканским студиям в Варшавском университете.

Андрей Любка является автором книг "Малый украинский роман", "Саудаде", "Карбид", "Твой взгляд, Чио-Чио-сан" и "Вечер в Стамбуле". Писатель также создал несколько прозаических произведений, где собрал истории из своей жизни, "В поисках варваров. Путешествие в края, где начинаются и не заканчиваются Балканы" и "Война с тыльной стороны". Он является членом комитета Шевченковской премии и организации PEN Ukraine.

С февраля 2022 года Андрей Любка начал активно помогать бойцам ВСУ. Основным направлением его волонтерской деятельности стало приобретение и ремонт автомобилей, которые потом передавали защитникам на фронт.

