ЕС ударил санкциями по Тимати: рэпер-путинист отреагировал грязной бранью

Европейский Союз наказал российского рэпера Тимура Юнусова, более известного под псевдонимом Тимати, за активную поддержку кровавого режима Кремля. Путинист попал под 20-й пакет санкций, ведь неоднократно участвовал в пропагандистских мероприятиях, более того, заявлял о готовности идти воевать против украинцев.

О соответствующем решении стало известно из официального журнала ЕС. Отныне против артиста будут введены ограничительные меры, включающие замораживание активов, запрет на въезд на территорию европейских государств или возможность проезжать через них транзитом.

Как отметили в документе ЕС, Тимати "поддерживает агрессивную войну России против Украины, распространяя пропагандистские нарративы Кремля и символику так называемой "специальной военной операции". Еще в 2014 году рэпер выступил в поддержку аннексии украинского Крыма, а в 2022-м принял участие в масштабном пропагандистском митинге, что прошел под лозунгом "За мир без нацизма! За Россию! За президента".

В начале большой войны Тимати заявлял, что готов воевать против украинцев с оружием в руках. Он выдал: "Повестку пока не получал, но это вовсе не говорит о том, что ее не будет. По мобилизации, получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, если я такой патриот, то должен доказать. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев. Долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь". Однако такая "патриотическая" позиция закончилась на громких словах в соцсетях.

Вспомнили в ЕС и о тесной связи Тимати с российским диктатором Владимиром Путиным. Исполнитель был доверенным лицом главы Кремля на так называемых "выборах" и участвовал в его предвыборных кампаниях.

Реакция пропагандиста на санкции

Тимати всеми силами пытается показать, что совсем не волнуется из-за введения против него персональных ограничительных мер. В своих социальных сетях он отреагировал на санкции ЕС с грязной бранью.

"В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за рубежом и банковских счетов в ЕС. Поэтому на 20-й пакет санкций мне пох...", – выдал рэпер.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, летом 2025 года Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении путинисту Тимати. На основе собранной доказательной базы ему выдвинули обвинение в нарушении статьи Уголовного кодекса Украины. Тогда пропагандист не обошелся без язвительного комментария и заявил, что попасть в розыск СБУ для него "комплимент".

