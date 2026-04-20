Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 26 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн. Вечером же 20 апреля там покупали доллар в среднем по 43,8 грн, а продавали по 44,3 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, при удорожании в продаже.

Такие же процессы прогнозируются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43,5-44,5 грн. Вечером же 20 апреля в обменниках:

покупали валюту в среднем по 43,54 грн;

продавали – по 44,13 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, рассказал банкир, окончание апреля на валютном рынке, вероятнее всего, пройдет без резких поворотов. По его словам:

Участники рынка "вряд ли столкнутся с неожиданными курсовыми взрывами".

Рынок сохранится в состоянии, которое можно назвать сдержанно стабильным.

Ныне "не видно достаточно сильных раздражителей", которые могли бы кардинально изменить текущую траекторию.

"Курс американской валюты по-прежнему будет формироваться под влиянием политики Нацбанка, основанной на режиме "управляемой гибкости". Именно этот механизм позволяет удерживать ситуацию в сбалансированном состоянии: курс не стоит на месте, но не выходит из-под контроля", – объяснил Лесовой.

В связи с этим, по его словам, на рынке стоит ожидать лишь умеренных текущих изменений. А вот ярко выраженных перекосов в любую сторону, по словам банкира, произойти не должно.

"Для доллара это означает прогнозируемую стабильность. При таком сценарии стоимость валюты ожидается в пределах 43,5-44,25 грн", – объяснил Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, банки и обменники обязаны принимать у украинцев доллары всех годов выпуска, начиная с 1914-го, в т. ч. 1996-го и др. Однако дизайн и элементы защиты таких купюр должны полностью соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

