80-летний Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери. Как выглядят дети актера

Американский актер и продюсер Роберт Де Ниро разрыдался, вспомнив в интервью свою девятимесячную дочь Джию. Он растрогался, рассказывая, насколько ему нравится быть отцом, и какие чувства вызывает у него отцовство.

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Разговор с 80-летним артистом опубликовало издание AARP. Всего у звездного отца есть 7 детей, а одного из внуков он уже успел трагически потерять.

По словам Де Ниро, ему нравится быть отцом. Даже на заставке телефона он держит фотографию одной из дочерей.

"Все, что меня волнует, все, что беспокоит, исчезает, когда смотрю на нее. Это чудесно. А когда она станет старше – кто знает. Но она так мило смотрит, так принимает тебя, думает, наблюдает..." – сказал артист и заплакал.

Семья всегда была важна для обладателя "Оскара" и других престижных наград. У него семь детей – родных, усыновленных и выношенных суррогатной матерью, но каждого из них звезда любит одинаково.

В первом браке с актрисой и певицей афроамериканского происхождения Дайенн Эбботт Роберт Де Ниро удочерил ее дочь Дрену, с которой позже много лет снимался в кино и поддерживает хорошие отношения. Ее родной брат – Рафаэль – родился у Дайенн Эбботт и актера чуть позже.

В отношениях с моделью Туки Смит звездный отец решился на то, чтобы его близнецов выносила суррогатная мать. Так под опекой продюсера родились Джулиан Генри и Аарон Кендрик. Первый стал достаточно известен, а второй принципиально прячет лицо и не ведет публичную жизнь.

В 1997 году Де Ниро женился второй раз на стюардессе Грейс Хайтауэр, и в 1998 году у них родился сын Эллиот, а в 2011 году – дочь Хелен. К слову, однажды актер рассказал, что Эллиот страдает аутизмом.

Казалось, что на этом романтические похождения актера закончились, если бы не неожиданная новость – в 2023 году он в седьмой раз стал отцом маленькой Джии. Подарила наследницу звездному отцу 45-летняя актриса и тренер по боевым искусствам Тиффани Чен.

Ранее OBOZ.UA писал, что радость от рождения седьмого ребенка омрачила трагическая новость. 20-летний внук актера Леонардо Де Ниро Родригес скончался в своей квартире. У тела нашли тарелку с белым порошкообразным веществом.

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