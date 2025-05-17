Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке Каннского кинофестиваля: Педро Паскаль спас актрису. Фото, видео

В пятницу, 16 мая, на Каннском кинофестивале состоялась премьера американской ленты "Эддингтон", одну из главных ролей в которой сыграла актриса Эмма Стоун. Знаменитость вместе с коллегами по фильму вышла на красную дорожку и уверенно позировала на камеры, пока на нее не напала пчела.

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Звезда начала уклоняться от насекомого и пыталась делать все возможное, чтобы избежать контактов с ним, пишет Page Six. Курьезный момент успели зафиксировать фотографы, которые присутствовали на торжественном мероприятии.

На помощь Эмме Стоун пришел ее коллега, американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль. Он осторожно оттолкнул рукой пчелу от артистки.

К "спасению" Эммы Стоун подключился и Остин Батлер. Актер несколько раз дунул в сторону насекомого, чтобы оно улетело от знаменитости.

Однако даже этот инцидент не помешал звезде выглядеть непревзойденно на красной дорожке. Эмма Стоун появилась на Каннском кинофестивале в белом облегающем платье от бренда Louis Vuitton с асимметричным верхом и юбкой в пол. Она дополнила образ объемными серьгами.

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