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Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке Каннского кинофестиваля: Педро Паскаль спас актрису. Фото, видео

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
1,3 т.
Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке Каннского кинофестиваля: Педро Паскаль спас актрису. Фото, видео

В пятницу, 16 мая, на Каннском кинофестивале состоялась премьера американской ленты "Эддингтон", одну из главных ролей в которой сыграла актриса Эмма Стоун. Знаменитость вместе с коллегами по фильму вышла на красную дорожку и уверенно позировала на камеры, пока на нее не напала пчела.

Видео дня

Звезда начала уклоняться от насекомого и пыталась делать все возможное, чтобы избежать контактов с ним, пишет Page Six. Курьезный момент успели зафиксировать фотографы, которые присутствовали на торжественном мероприятии.

Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке Каннского кинофестиваля: Педро Паскаль спас актрису. Фото, видео

На помощь Эмме Стоун пришел ее коллега, американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль. Он осторожно оттолкнул рукой пчелу от артистки.

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К "спасению" Эммы Стоун подключился и Остин Батлер. Актер несколько раз дунул в сторону насекомого, чтобы оно улетело от знаменитости.

Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке Каннского кинофестиваля: Педро Паскаль спас актрису. Фото, видео

Однако даже этот инцидент не помешал звезде выглядеть непревзойденно на красной дорожке. Эмма Стоун появилась на Каннском кинофестивале в белом облегающем платье от бренда Louis Vuitton с асимметричным верхом и юбкой в пол. Она дополнила образ объемными серьгами.

Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке Каннского кинофестиваля: Педро Паскаль спас актрису. Фото, видео

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