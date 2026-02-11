Эмма Стоун отказалась от брюк и вышла на красную дорожку в пиджаке на голое тело с вырезом до талии. Фото

Американская актриса Эмма Стоун поразила публику своим оригинальным образом на обеде для номинантов премии "Оскар 2026", что состоялся в отеле The Beverly Hilton. Для выхода на красную дорожку артистка выбрала стильный костюм от французского модельера Джули де Либран, однако надела его несколько необычным способом – отказалась от брюк.

37-летняя знаменитость превратила пиджак в изысканное мини-платье, благодаря чему отошла от своего привычного стиля. Об этом сообщает журнал Marie Claire.

Эмма Стоун вышла в свет в черном пиджаке-платье с объемными плечами и длинным подолом, который надела на голое тело. Особенностью жакета стал глубокий вырез до талии актрисы, задекорированный кожаной розой.

Аутфит селебрити дополнила полупрозрачными колготками и босоножками на каблуках от итальянского бренда Aquazzura. Эмма Стоун немного подкрутила свои рыжие волосы, а макияж сделала в теплых коричневых оттенках.

Что интересно, модель в идентичном пиджаке от Джули де Либран выходила на подиум во время показа коллекции весна-лето 2026, однако в более сдержанном варианте. Дизайнер сочетала блайзер с брюками или юбками, но Эмма Стоун стилизовала его кардинально иначе.

