Елизавета II была в восторге: стало известно, какой 'некоролевский' подарок от Барака Обамы очень поразил монархиню

Экспрезидент США Барак Обама в 2009 году подарил Елизавете II необычный подарок, поразивший королеву Великобритании. Как сообщили на днях британские таблоиды, это был Apple iPod с историческими видеозаписями ее предыдущих визитов в Америку, начиная с 1950-х гг.

Видео дня

Подарок также содержал запись инаугурационной речи Барака и его выступление на Национальном съезде Демократической партии годом ранее, пишет Express со ссылкой на слова Барака Обамы. Покойная королева Великобритании встретилась с тогдашним президентом США и первой леди Мишель Обамой во время визита супругов в королевскую резиденцию в 2009 году.

Гости прибыли в Англию на саммит G20. Именно в связи с встречей состоялся обмен подарками. Елизавета II была знакома с гаджетом: в 2005 году по предложению своего сына принца Эндрю королева приобрела серебристую модель Ipod на 6 ГБ. Лица, приближенные к королевской семье, утверждали, что в то время Ее Величество любила слушать легкую музыку, но не любила рэп и поп. Так что подарок пришелся по вкусу Елизаветы II.

Барак Обама не скрывал своего волнения относительно встречи лицом к лицу с королевой. После смерти монархини он рассказал историю о решении подарить iPod. Обама сказал, что мировые лидеры при встрече всегда обмениваются подарками и в этот раз он хотел подарить что-то действительно практичное. Выбор подарка бывший президент прокомментировал так:

"Ей нравились мелодии из шоу Британского Бродвея, а [новый] iPod только что вышел. Я подумал, ну возьмем iPod и заполним его мелодиями из британских шоу".

После этой встречи на страницах британских таблоидов писали о неуместности подарка, и Барак убеждал в том, что Ее Величество часто использовала подаренный гаджет. Монарх "была в восторге", добавляют СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета II была королевой Великобритании в течение 70 лет, вплоть до ее смерти в сентябре 2022 года. Она принимала мировых лидеров с государственными визитами, где было принято обмениваться подарками. Президенты США часто посещали Букингемскую площадь, а Ее Величество принимала Дональда Трампа еще в июле 2019 года.

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