Елена Зеленская откровенно призналась, что думает о втором президентском сроке мужа и готова ли снова стать первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская высказалась относительно возможного второго президентского срока Владимира Зеленского и призналась, готова ли снова исполнять обязанности первой леди. Она подчеркнула, что не влияет на решение мужа баллотироваться, однако уже имеет понимание, какова жизнь в статусе жены президента.

Видео дня

Об этом Зеленская рассказала в интервью Fox News. По ее словам, опыт предыдущих лет изменил ее восприятие этой роли, и теперь она спокойнее относится к возможным политическим решениям мужа.

"Я уже знаю, как жить в этом мире – мире, когда ты жена президента. Меня это уже не так пугает, как это было, когда он баллотировался впервые. Хочу ли я этого еще раз? Это очень сложный путь, очень изнурительный. И я могу сказать, что мы оба уставшие. Однако есть обязательства", – отметила она.

Первая леди добавила, что не может влиять на решение Владимира Зеленского относительно участия в выборах. В то же время она подчеркнула, что уже знает, как жить в условиях постоянного внимания и ответственности, которая сопровождает президентство.

"Если он снова решит, что должен остаться для того, чтобы закончить процесс, который он начал, это будет его решение", – объяснила Елена Зеленская.

В частности, она отметила, что полномасштабная война России против Украины стала серьезным испытанием для их семьи. По словам первой леди, этот период сложно сравнить с чем-либо другим в жизни.

"Я не знаю, с чем сравнить этот период своей жизни. И психологически это очень сложно, потому что мы поставили на паузу все. И ты наблюдаешь, как растут твои дети, вырастают. Они уже становятся взрослыми, а все это время ты будто наблюдаешь за своей жизнью немножко со стороны. Я не могу сказать, что мы живем на 100%. Мы все же ждем, мы работаем, мы боремся. И ждем окончания этой войны", – поделилась она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Елена Зеленская рассказывала о страхах во время большой войны и волнении за мужа. Как она отмечала, полностью счастливой не была ни одного дня с 24 февраля 2022-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!