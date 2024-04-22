Елена Кравец призналась, какие изменения заметила в Зеленском, и рассказала о последнем их разговоре

Украинская комедийная актриса и экс-участница студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась своими наблюдениями, как изменился президент Владимир Зеленский за период полномасштабной войны. Звезда также рассказала о последнем диалоге бывших коллег.

Кравец призналась – за друга волнуется, как за своего мужа. Об этом стало известно из интервью актрисы для YouTube-канала "У ліжку".

Знаменитость не скрывает, что Зеленский для нее – это близкий человек. "Если хотите, то да, [беспокоюсь] почти так же, как за мужа, – говорит Кравец. – Тот факт, что мы сейчас меньше видимся, – он накладывает отпечаток. Точнее, не меньше видимся, а мы вообще не видимся".

Бывшая коллега президента отметила, что замечает даже малейшие изменения в нем. "Я вижу какие-либо незначительные изменения в голосе, во внешнем виде, я все это фиксирую. Я не понимаю, сколько всего ему приходится выдерживать. Мне иногда кажется, что это сон", – рассказывает Кравец.

Последний раз артистка переписывалась с Зеленским в день рождения первой леди – 6 февраля. Она написала сообщение товарищу, чтобы он передал поздравление жене. В ответ Кравец получила короткое сообщение: "Спасибо, все передам".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как актриса Леся Самаева рассказала о поведении российских актеров на съемках в Украине: "Напиться, упасть или в драку влезть".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!