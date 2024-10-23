EL Кравчук признался, что сейчас входит в его райдер: нет ничего, что невозможно сделать

Певец EL Кравчук (Андрей Остапенко) рассказал, из чего состоит его райдер (список обязательных вещей, которые нужны артисту для выступления). Он признался, что постоянного списка требований он не имеет, ведь корректирует его в зависимости от типа выступления и месторасположения.

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Ранее артист не сильно переживал о деталях своего райдера, но теперь сменил его и сделал "жестче". "Я сейчас уже человек, который что-то требует от жизни. И я знаю сейчас, что такое качество жизни. А что я знал тогда?" – рассказал он в интервью Елене Гаджук.

"Бывают такие моменты, когда ты райдер делаешь в соответствии с конкретным местом. Как может, например, в городе Желтые Воды быть какой-то безумный райдер? Если ты относишься к организаторам с пониманием и они к тебе с пониманием – все в порядке. Нет ничего, что невозможно сделать или очень дорого стоит. Потому что мы все коммерческие люди и сейчас нужно зарабатывать деньги не только, чтобы жить, но и чтобы помогать армии, чтобы создавать экономику, в которой очень нуждается наша страна", – сказал EL Кравчук.

Обязательным пунктиком в его райдере стал алкоголь, но крепкое спиртное туда не входит. Певец объяснил, только вино может позволить ему хорошо спеть: "Очень хочется петь качественно каждый вечер на концерте, чтобы не было так: два концерта спел, а на третий уже нет голоса и сил".

"У меня дома вообще алкоголя нет, а в райдере алкоголь есть. Для меня. Люблю вино, но вино десертное, – признался Кравчук и объяснил, почему этот напиток для него так важен. – Я полюбил это, и потом выяснилось, что это очень полезно перед пением для связок. Потому что все напитки типа коньяков не очень хороши для сосудов. Они делают ужасающие вещи. А вино наоборот – немного разогревает, потому что связки – это мышцы".

Периодически в условиях проведения концерта появляется сеанс массажа. На первый взгляд, это может показаться делом, несовместимым с выступлением. Однако артист объяснил, для чего на самом деле ему нужен массаж: "Массаж есть в моем райдере. Я перед концертом делаю это, но это не обязательно в райдере. Иногда в Instagram мы ищем человека, который (сделает массаж. – Ред.) перед выступлением. Почему? Это делается, чтобы быть разогретым и все было в порядке. Просто, чтобы быть в форме".

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