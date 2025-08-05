Экс-участник 'Голосу країни' раскрыл неожиданную правду об условиях участия в шоу, оплате за выступление и двуликом жюри

Украинский ведущий Александр Небава, который в 2014 году участвовал в певческом талант-шоу "Голос країни", рассекретил интересные детали о закулисье проекта. По его словам, конкурсантам никогда не платили за выступления, а жюри на самом деле не были такими хорошими, какими их видели на экране.

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Кроме того, как отметил Небава, команда программы не давала возможности ему и соперникам самостоятельно выбрать композиции, с которыми они выйдут на сцену. Об особых условиях участия в шоу ведущий рассказал на личной странице в соцсети Threads.

"Когда-то я был участником "Голосу країни". Факты с того времени: пел то что меня там "попросили"; на кастинге, без камер, меня реально слушал Меладзе; интервью было множество, наверное 5-6 в разных обстоятельствах и местах. В эфире было секунд 15", – написал экс-участник талант-шоу.

В частности, Александр Небава отметил, что для всех желающих принять участие в проекте было очень важно иметь особые жизненные истории. По его словам, это значительно увеличивало шансы попасть в шоу.

Как вспомнил Небава, организаторы "Голосу країни" оплачивали конкурсантам только билеты на поезд и проживание в гостинице, а вот за выходы на сцену они не получали ни копейки. О тогдашних звездных экспертах проекта ведущий высказался довольно коротко: "В жюри были расисты".

Стоит отметить, что Александр Небава участвовал в первом сезоне "Голосу країни". Он спел композицию группы "Бумбокс" – "Вахтеры" на этапе слепых прослушиваний, однако не смог развернуть ни одного кресла судей. Тогда среди жури были: Диана Арбенина, Александр Пономарев, Руслана Лыжичко и Стас Пьеха.

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