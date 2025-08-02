Бывшая участница съемочной группы украинского вокального шоу "Х-Фактор" Лана Ермакова поделилась в соцсети Threads громкой историей из-за кулис. В своем посте она вспомнила непростое сотрудничество с одной из судей проекта – российской певицей Ириной Дубцовой. По словам Ермаковой, пребывание артистки на проекте сопровождалось скандальным поведением, равнодушием к работе и в конце – пророссийской позицией.

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Ермакова заявила, что наибольший дискомфорт во время ее работы на шоу вызвала именно Дубцова. "Во время работы на "Х-Факторе" я больше всего терпеть не могла Дубцову. Мне выпало работать с ней и ее категорией, и ой как я с ней намучилась", – написала она.

По словам медийщицы, певица часто приходила на площадку в нетрезвом состоянии или с похмелья, постоянно опаздывала, вела себя пренебрежительно и относилась ко всему с безразличием.

"Она постоянно была не в настроении (почти всегда с "бодуна"), опаздывала и спешила. Часовые интервью мы писали минут за 10. А к своим "коллективам" она не имела никакого отношения. И ими не интересовалась. Все было только в кадре и наигранно", – вспомнила бывшая сотрудница шоу. По ее словам, певица не вкладывала душу в работу с участниками и не поддерживала их за пределами съемочного процесса.

Особой критике со стороны Ермаковой подверглась Дубцова после начала полномасштабной войны. Лана рассказала, что 24 февраля 2022 года, узнав о ее поддержке российского режима, она слила ее личный номер телефона в сеть как форму публичного осуждения. "24.02.2022 я слила ее частный телефон в сеть, потому что она оказалась путинисткой", – написала экс-медийщица.

Ирина Дубцова – победительница российской "Фабрики звезд 4" – входила в состав жюри "Х-Фактора" в 2013–2014 годах. Несмотря на обостренную политическую ситуацию, она не демонстрировала проукраинской позиции, а после 24 февраля 2022 года вообще не выступила с осуждением действий Кремля. Все ее публичные заявления касались исключительно карьеры и личной жизни.

Певица родом из Волгограда ранее выступала в рамках всероссийской акции в поддержку "Луганской и Донецкой народных республик". Путинистка гордится своим народом, который лишает жизней украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк отреагировал на заявление Сереги о "нацистах в Украине". Они вместе несколько лет были судьями в музыкальном шоу "Х-Фактор".

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