Экс-участник 'ДиО.фильмы' Вадим Олейник и стилистка София Нестеренко разошлись: певец назвал причину

Украинский певец и бывший участник группы "ДиО.фильмы" Вадим Олийнык признался, что сейчас проходит через довольно сложный период в личной жизни. По словам 36-летнего исполнителя, он взял паузу в отношениях со своей избранницей, стилисткой Софией Нестеренко, поскольку каждому из них нужно побыть наедине, чтобы "найти себя".

Видео дня

Об этом артист рассказал в интервью KP.UA. Знаменитость отметил: поскольку он достаточно творческий человек, смог передать все свои чувства от разрыва в композиции "Супутник".

"Я был в отношениях четыре года, и, к сожалению, сейчас наши отношения с Софией на паузе. Все, что рассказано в песне, – это правда. Надеюсь, все будет хорошо. Я к Софии очень хорошо отношусь. Нет слов, чтобы передать все то приятное и хорошее, что она для меня сделала. Безгранично уважаю ее семью, ее близких. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация, когда мы вынуждены пока быть отдельно. Ты должен прожить и пережить этот момент сам для себя. Это история о поисках себя. Творческие люди – они сложные, всегда копаются в себе. Так бывает", – поделился певец.

По словам Вадима Олейника, он полностью осознает, что они со стилисткой могут сильно отдалиться друг от друга, поскольку вместе приняли решение жить отдельно. Однако исполнитель отметил: этот шаг для них очень важен, ведь поможет "понять и найти себя".

"Считаю, то, что сейчас происходит с нашими жизнями, это правильно. Все должно быть так, как должно быть. А дальше жизнь покажет. Говорю это искренне и с теплом", – добавил Вадим Олейник.

Ранее OBOZ.UA писал, что Марина Круть разошлась с бойфрендом и объяснила, почему не могла смириться с его бегством за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!