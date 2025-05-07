Экс-премьер Канады Трюдо засветился в украинском худи с символической надписью: такое еще есть у принца Гарри. Фото

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо надел символический образ, который получил в подарок от украинцев. Политик засветился в коричневом худи с надписью "Воля".

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В таком наряде он появился на видео, где просматривает клип на новую песню своего сына Ксавье Джеймса Трюдо. Соответствующую запись общественный деятель обнародовал на личной странице в Instagram.

Владельцем патриотического худи Джастин Трюдо стал во время "Игр непокоренных", которые в этом году состоялись в Канаде. На спортивном мероприятии представители социального проекта "Мы одной крови" вручили политику символический презент, а соответствующее видео показали на своей странице в Instagram.

Кстати, худи с надписью "Воля" имеет в своем гардеробе и принц Гарри. В течение "Игр непокоренных" герцог Сассекский встретился с украинцами, которые и сделали ему теплый подарок. Младший сын Чарльза ІІІ с радостью принял презент, а во время разговора с нашими согражданами обнял пакет.

"Ждем совместное фото Джастина Трюдо и принца Гарри в мерче, который спасает жизни", – говорится в посте "Мы одной крови".

Стоит отметить, что социальный проект обеспечивает украинских защитников и медиков всеми необходимыми вещами благодаря средствам, которые получает с продажи своего мерча.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит новый браслет принца Гарри с символической надписью на украинском языке.

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