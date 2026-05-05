Катерина Галущенко
Экс-министр культуры Нищук назвал причину, почему Украина пока не готова отказаться от званий 'народных' и 'заслуженных' артистов

Экс-министр культуры Евгений Нищук заявил, что Украина пока не готова отказаться от почетных званий "народных" и "заслуженных" артистов из-за отсутствия четкой альтернативы и нерегулируемой системы гонораров в культурной сфере. По его словам, эти звания сейчас выполняют не только символическую, но и финансовую функцию, в частности обеспечивают доплаты работникам культуры.

Об этом он сказал в интервью "Суспільному" в ответ на вопрос журналистки Елизаветы Цареградской о том, готово ли общество отказаться от этой системы, учитывая сложное положение работников культуры, особенно в регионах.

Нищук отметил, что не возражает против реформирования, однако считает ключевым вопросом создание понятной альтернативы.

"Я открыт к любой форме новой, которая бы дала возможность формально избавиться от самих званий. Но здесь вопрос альтернативы", – отметил он.

Он пояснил, что украинская культурная модель отличается от западной, где распространена контрактная система с четко определенными гонорарами. В Украине же значительная часть учреждений работает по репертуарному принципу, а финансовые механизмы остаются менее гибкими.

Нищук обратил внимание также на социальную составляющую званий. По его словам, они предусматривают доплаты, которые являются ощутимыми для работников.

"Библиотекарь, получив звание, имеет 20–30% доплаты. Это очень существенно", – подчеркнул он.

Он также добавил, что звания позволяют отмечать как быстрый профессиональный успех, так и многолетний труд, в частности в тех сферах, которые не являются публичными для широкой аудитории, например академическая музыка или библиотечное дело.

"Мы можем это не называть "народный" или "заслуженный", но должен быть четко прописан алгоритм, как отмечаются люди в разных коллективах и жанрах", – подытожил он.

Справка. Евгений Нищук – народный артист Украины, актер театра и кино, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Он занимал должность министра культуры Украины в 2014 году и в 2016–2019 годах.

