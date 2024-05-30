Екатерина Тишкевич назвала Ирину Фарион 'больным человеком': в быту каждый сам выбирает, на каком языке общаться

Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич прокомментировала возобновление языковеда Ирины Фарион на должности профессора во Львовской политехнике после скандала, когда оккупанты наказали студента, который писал благодарственное письмо ученой. Актриса назвала ее "больным человеком" и предположила, какой диагноз она могла бы получить от психиатров.

Тишкевич сильно удивило, что, кроме возобновления, Ирине Фарион обязуются выплатить почти 124 тысяч гривен "заработной платы" за период вынужденного прогула. Свое возмущение актриса выразила в InstaStories.

"Залезла в новости и прочла, что Ирину Фарион возобновили в должности профессора. Что? Как по мне, настолько очевидно, что этот человек болен. В этом человеке настолько много ненависти, агрессии, категоричности. Я думаю, что психиатры поставили бы ей расстройство. Мне так кажется. Ее возобновляют и еще обязывают выплатить ей 124 тысячи гривен за период вынужденного прогула. Что не так с нашим судом?" – высказалась Тишкевич.

Объяснила актриса и свое отношение к скандальному профессору, известной категорическими высказываниями по избиению детей через русский язык и заявлениям о языке общения воинов на фронте. Звезда кино заметила, что не против Ирины Фарион как человека, но против "больной категоричности" в учебных заведениях.

"Я не против нее. Я против нездоровых лиц на руководящих должностях. Я против больной категоричности и еще я против лозунга "всех русскоязычных на Москву" и полное отсутствие исключений, даже когда они очевидно необходимы. Я за то, что в быту каждый сам выбирает, на каком языке общаться и делает свой сознательный выбор", – сообщила актриса.

Екатерина Тишкевич объяснила, что имела вопрос ко Львовскому апелляционному суду из-за решения возобновить Фарион в должности, но предполагает, что причиной является бюрократия.

Так, ей подписчик написал: "Все проще, чем кажется. При увольнении были допущены процедурные ошибки". На это актриса ответила так: "Вот в это верю. Что причина тупо бюрократическая".

В частности, она вспомнила резкие заявления языковеда по поводу украинских военных на фронте и высказала свое мнение по этому поводу: "Вы все знаете эти высказывания. То есть, это супержесткое неприятие всех русскоязычных, в том числе военных, которые за нас воюют. У нее нет толерантности к тому, что им там некогда переучиваться. Потому что переход на украинский – это определенный процесс. И на фронте тупо не до этого, и мы должны быть благодарны, на каком языке они бы не говорили там. Эти люди пошли за нас с вами умирать, возможно, защищая нас.

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