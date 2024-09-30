Единственная дочь Курта Кобейна впервые стала мамой и показала малыша: какое имя ему выбрали

Дочь покойного фронтмена Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав 32-летняя Фрэнсис Кобейн впервые стала мамой. 17 сентября у фотомодели и ее мужа Райли Хоука родился мальчик.

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Об этом пара сообщила в Instagram, добавив, что малыша назвали Ронин Уокер Кобейн Хоук. Новоиспеченная мать поделилась с подписчиками черно-белыми фотографиями новорожденного, скрыв его лицо.

На одном из изображений муж колышет на руках своего сына, накрытого одеялом. "Поздравляем самого красивого сына, – написала звезда в подписи. – Мы любим тебя больше всего на свете". Свекор Фрэнсис, легенда скейтбординга Тони Хоук, отреагировал на пополнение в своей семье в комментариях: "Мой любимый внук!" – отметил он.

Фотомодель впервые рассказала о своем романе с Райли в 2022 году, поделившись его фотографиями в Instagram. Пара связала себя узами брака 7 октября 2023 на закрытой церемонии в викторианском стиле, которую провел фронтмен R.E.M. Майкл Стайп, крестный отец Фрэнсис.

Единственная дочь покойного фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав, Фрэнсис родилась в Лос-Анджелесе 18 августа 1992 года. Хотя ее отец покончил с собой менее чем через два года после ее рождения, Фрэнсис сохранила его наследие благодаря собственному искусству.

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