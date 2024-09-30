Анджелина Джоли вышла в свет в сопровождении троих приемных детей. Редкие семейные фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на красную дорожку премьеру нового фильма "Мария" на кинофестивале в Нью-Йорке вместе со своими названными детьми. На снимках 23-летний Мэдокс, 20-летний Пакс и 19-летняя Захара позируют рядом с матерью.

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Семья очаровала общим редким выходом, ведь обычно дети сопровождают звезду поодиночке. Психологическая драма "Мария" режиссера Пабло Ларрейна рассказывает о реальной оперной певице Марии Каллас в последние дни ее жизни в Париже. 49-летняя Анджелина уже получила одобрительные отзывы критиков в первых рецензиях, пишет HELLO.

Для выхода в свет Анджелина выбрала белоснежное платье с приталенным верхом. Дополнив образ бордовыми бархатными шпильками и бриллиантовыми серьгами, мама шести детей зачесала мелированные волосы в ретро-голливудские локоны и ярко накрасила красные губы.

Тем временем ее сыновья, Пакс и Мэддокс нарядили элегантные смокинги, сшитые на заказ. Захара выбрала атласное платье цвета слоновой кости, напоминающее наряд ее матери на церемонии вручения премии "Оскар" в 2004 году.

Как известно, Анджелина невероятно близка со своими шестью детьми. Кроме Пакса, Мэддокса и Захары, актриса делит 18-летнюю Шайло и близнецов Вивьен и Нокса, которым исполнилось 16 лет, со своим бывшим мужем Брэдом Питтом.

В новом интервью для CR Fashion Book актриса откровенно рассказала о материнстве. На вопрос о единственном уроке, который дали ей дети, она ответила: "Их слишком много, чтобы сосчитать или назвать только один. Но в тот момент, когда ты становишься матерью, ты никогда не будешь такой, как раньше. Твоя жизнь предназначена для другого. Это прекрасное чувство".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Анджелина Джоли радостно пообщалась с российским актером Борисовым, не брезгующим пропагандистскими фильмами. Фото с россиянином распространили по сети.

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