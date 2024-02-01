Эд Ширан вернулся в Cat Cafe через 10 лет, чтобы поразить кошек песней, но снова потерпел фиаско. Забавное видео

Исполнитель популярной в 2017 году песни "Shape of You" Эд Ширан выступил перед "хейтерами" в Японии. Ими стали кошки из Cat Cafe Mocha Lounge в Токио, к которым певец наведывался в 2014 году. В этом году его творчество снова не пришлось по душе хвостатым, но все же нашла только одного ценителя, который, похоже, больше хотел есть, чем слушать музыку.

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В 2014 году во время посещения музыкантом того же кафе с песней "Thinking Out Loud", коты точно так же разбежались, о чем рассказал Ширан в Instagram. Похоже, пушисты решили, что его творчество за десяток лет никак не изменилось.

"Пытаюсь завоевать тех же котиков, которые сбежали от меня в 2014, те же результаты", – подписал опубликованное видео певец. В начале он спросил: "Кто хочет услышать мою песню?", на что не было никакой реакции у котов. Но достаточно было проиграть один аккорд на гитаре, как пушистикам расхотелось есть и они разбежались по углам.

На такую реакцию недовольной публики Ширан немного обиделся, но все же продолжил играть ту самую Thinking Out Loud, которая не понравилась им еще десять лет назад. Ситуация с прошлого десятилетия повторяется: певец выступал перед одним раздраженным четырёхлапым, которому мешали есть, в то время как другие ждали окончания "концерта".

В комментариях подписчики заметили, что если бы Ширан спел песню "Perfect", реакция была бы совсем иной. Одна из гипотез была даже неожиданной и настораживающей: "Они знают, что гитарные струны были сделаны из кошачьих кишок. Это просто травма, чувак".

Учитывая реакцию котов, испугала их, вероятнее всего, громкая и звонкая гитара. Такие резкие звуки могут быть стрессом для животных.

В декабре 2023 года Эд Ширан публиковал фотографию, прильнув к котику, которому компания певца не мешала. Поэтому все же существуют его ценители среди животных.

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