Легендарная певица 80-х поразила потрясающим видом без макияжа: 65-летней Сюзанне Хоффс дают максимум 45

Американская легендарная певица и гитаристка Сюзанна Хоффс недавно отметила 65-летие. Она решила похвастаться поклонникам своим медленным старением и мудростью, приобретенной за годы жизни.

В Instagram, куда она и опубликовала видео с утешением, гитаристку можно очень редко заметить с нанесенным макияжем. За словами поклонников, в свои 65 лет она выглядит на 45. В молодости певица часто использовала яркие тени, и, похоже, ныне природная красота сильно увлекла ее.

"Мне 65. Да, время идет, но все хорошо. Без макияжа. Все будет хорошо, стареть – это нормально, это действительно так. Старшая и мудрее", – с гордостью сказала гитаристка.

Поклонники не могли насладиться свежей внешностью Сюзанны Хоффс, поэтому засыпали ее комплиментами. "Но вы выглядите на 45", "Некоторые люди стареют, как изысканное вино... вы одна из них", "65 лет еще никогда не выглядели так замечательно", "Самая красивая 65-летняя женщина в мире" и другие слова восторгов получила певица.

Впрочем, критика тоже была. Одна из интернет-пользовательниц заметила, что отсутствие макияжа не означает естественную красоту. По ее словам, кожа в 65 лет не может быть настолько подтянутой, ведь с возрастом она тяготеет вниз. Поэтому певицу обвинили в использовании косметических процедур, вроде ботокса.

"Обратите внимание, она сказала, что "без макияжа", но не без ботокса или филлера", – написала пользователь с ником abigailwolden. В подтверждение этой гипотезы другой комментатор проанализировал внешность Хоффс в молодые годы. "Посмотрите ее пост с 80-х. Ее брови не были приподняты так приветливо. Ничто на этой Земле не заставит вашу кожу "подниматься". Все наоборот", – объяснил он.

Споры относительно натурального облика точно не смогут исказить тот факт, что будучи участницей популярной группы 80-х The Bangles, она получила признание и даже ныне ведет сольную карьеру, выпустив в августе 2023 года впервые за долгое время новую песню "I don' t know why".

