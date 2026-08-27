DZIDZIO даст в Киеве большой концерт под открытым небом в последнее воскресенье лета
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30 августа на склонах Днепра в комплексе "КУРЕНИ КОНЦЕРТНЫЕ" состоится грандиозный летний концерт DZIDZIO. Гостей ждет вечер любимых суперхитов и фирменного юмора артиста под открытым небом. Официальные билеты уже доступны на Numotamo.com.
Это тот самый DZIDZIO, которого вы давно любите. Но таким вы его еще не видели и не слышали. Никаких песен – только ХИТЫ. Суперхиты.
Концертная программа объединит главные песни, которые знает и поет весь зал с первых нот. Это возможность услышать любимые композиции в живом исполнении и почувствовать безумную энергетику, которая давно стала визитной карточкой выступлений артиста.
Просто идеальный вечер, чтобы провести его с любимыми или друзьями, который еще долго будет вспоминаться после последней песни!
Об артисте
DZIDZIO – украинская музыкальная группа, основанная 9 сентября 2009 года в Новояворовске, что во Львовской области. Идея создания коллектива принадлежала Андрею Кузьменко и Олегу Турку. Одним из основателей был и бессменный лидер группы, сегодня – известный продюсер и настоящая звезда отечественной сцены Михаил Хома. Коллектив стал популярным благодаря своему уникальному стилю, построенному вокруг образа главного героя – комедийного персонажа Дзидзьо. Его воплощает Михаил Хома, выбравший псевдоним в честь своего дедушки польского происхождения, Маркуля Яна Казимировича ("Дзидзо" – диалектное название дедушки). Жанр творчества DZIDZIO определяют как "комедийный антигламурный поп". Песни группы обладают особым колоритом: в текстах используется надсянский диалект украинского языка, суржик.
- Что: Большой летний концерт DZIDZIO
- Когда: 30 августа 2026 года, 19:00
- Где: КУРЕНИ КОНЦЕРТНЫЕ (г. Киев, Парковая дорога, 4, ст. м. "Арсенальная")
- Билеты: Купить билеты на концерт DZIDZIO
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