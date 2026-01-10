Dzidzio анонсировал первое с 2022 года масштабное шоу во 'Дворце Спорта' в Киеве

DZIDZIO с долгожданным мега-шоу! Впервые за время полномасштабного вторжения!

Тот самый DZIDZIO, которого вы давно любите, но таким вы его еще не видели и не слышали.

Все вопросы "КОГДА?" наконец-то имеют дату: 17 апреля в столичном Дворце Спорта!

"Давно не виделись, Киев. 17 апреля – Дворец спорта. Только хиты, живой звук и много энергии. Обещаю: будет очень круто", – написал DZIDZIO в собственных соцсетях.

Большой сольный концерт артиста, который стал голосом народного настроения, феноменом и настоящей классикой современной украинской культуры. Никаких песен – только СУПЕРХИТЫ, которые знает каждый! А также, презентация новых треков – которые быстро станут любимыми.

Крайний масштабный концерт DZIDZIO в таком формате состоялся 8 лет назад, в 2018 году. Тогда Михаил отпраздновал собственное 35-летие на сцене столичного Дворца Спорта.

Уже этой весной: СУПЕРХИТЫ DZIDZIO во Дворце Спорта – на полную громкость и с живым звуком. Этот концерт будет звучать громче воспоминаний.

Билеты уже можно приобрести на сайте.