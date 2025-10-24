Джонни Депп сыграет главную роль в новой версии 'Рождественской песни': что известно о фильме

Классическим рождественским литературным произведением в западном мире является "Рождественская песнь" Чарльза Диккенса. Повесть пережила немало экранизаций и вскоре получит еще одну – с Джонни Деппом в главной роли.

Видео дня

Как пишет издание Variety, Депп находится на финальной стадии переговоров со студией Paramount Pictures по поводу роли Эбенезера Скруджа в фильме "Эбенезер: Рождественская песня". Режиссером фильма по сценарию Натаниэля Хелперна ("Рассказы из кольца", "Легион") выступит автор ужасов Ти Уэст ("Перл", "МаХХХХин"). Партнершей Деппа в ленте станет Андреа Райзборо ("Обливион", "К Лесли"). Продюсером выступит Эмма Уоттс, а исполнительными продюсерами – Стивен Дойтерс и Джейсон Форман.

В случае успешного завершения переговоров, лента должна уже вскоре войти в стадию производства. А ее премьера состояться 13 ноября 2026 года.

Депп играет главную роль Эбенезера Скруджа, мизантропического и скупого бизнесмена из Лондона XIX века, которого посещают призраки прошлого, современного и будущего Рождества, чтобы спасти от мук потустороннего мира. Этот персонаж десятилетиями был неотъемлемой частью праздничного кино, включая классическую экранизацию 1951 года с Аластером Симом в главной роли, "Скруджем" 1988 года с Биллом Мюрреем, "Рождественской песней Маппетов" 1992 года с Майклом Кейном и "Рождественской историей" 2009 года с Джимом Кэри.

Интересно, что параллельно свою версию экранизации разрабатывает режиссер "Носферату" Роберт Эггерс. Его фильм должен выйти на студии Warner Bros., а роль Скруджа может достаться Уиллему Дефо.

"Эбенезер: Рождественская история" станет первой работой Деппа в большой студии после "Фантастических животных: Преступления Грин-де-Вальда" 2018 года. Его уволили из этой франшизы после того, как он проиграл дело о клевете против британского таблоида The Sun, который обвинил актера в семейном насилии против тогдашней жены Эмбер Херд. Судебное разбирательство дела длилось несколько лет и закончилось тем, что в 2022 году Депп и Херд были признаны виновными в клевете друг на друга.

За это время Депп снялся в нескольких независимых фильмах ("Минамата", "Жанна дю Барри"), а недавно снял триллер "Дневной пьяница" для Lionsgate. Премьера фильма также ожидается в 2026 году. Первый фильм Деппа как режиссера после "Храбреца" 1997 года — биографическая драма "Моди: Три дня на крыльях безумия" с Риккардо Скамарчио, Стивеном Грэмом и Аль Пачино в главных ролях — должна выйти в американских кинотеатрах 7 ноября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему могут отменить последний фильм франшизы "Форсаж".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.