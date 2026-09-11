Дженнифер Лоуренс завела Instagram и поставила подписчикам жесткое условие

Оскароносная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс порадовала поклонников неожиданным шагом – после многолетнего перерыва в социальных сетях она наконец-то создала собственную страницу в Instagram. За профилем звезды уже следят 3,5 миллиона пользователей, к которым она выдвинула жесткое требование в первом и пока единственном посте – воздерживаться от любого негатива.

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Знаменитость четко дала понять, что в случае, если станет жертвой кибербуллинга, мгновенно исчезнет с платформы. Об этом Дженнифер Лоуренс заявила в небольшом ролике, где предстала перед камерой без капли макияжа на лице и особой укладки.

"Я дам этому шанс. Но если кто-то скажет что-то негативное, я сразу исчезну. Без лишних вопросов. Если кто-то подумает что-то плохое, я об этом узнаю и брошу это (ведение страницы в Instagram. – Ред.)", – подчеркнула артистка.

С подобным обращением к аудитории звезда фильма "Голодные игры" вышла и в stories. Она сравнила себя с "ребенком", на которого плохо повлияют любые хейтерские комментарии.

Напомним, что Дженнифер Лоуренс откровенно рассказывала о своем не слишком лояльном отношении к соцсетям в 2018 году. Хотя артистка долгое время не делала никаких постов на различных платформах, просматривала аккаунты своих звездных коллег, где всегда видела много негатива со стороны аудитории.

"Я действительно не хочу браться за что-то, если в этом нет острой необходимости. Не хочу без причины выставлять себя напоказ. Если только я что-то не рекламирую или что-то действительно меня не задевает, вы от меня ничего не услышите", – делилась знаменитость.

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