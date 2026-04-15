61-летняя Сандра Буллок наконец завела Instagram и собрала самых известных звезд в комментариях: что она опубликовала первым

61-летняя американская актриса Сандра Буллок официально присоединилась к Instagram и за полсуток собрала более 4,5 миллиона подписчиков. Первый пост звезды стал вирусным, а в комментариях под ним появились десятки голливудских знаменитостей, которые поздравили актрису с дебютом в соцсети.

Буллок долгое время воздерживалась от создания личного аккаунта, несмотря на популярность платформы среди ее коллег. Впрочем, в 2026 году она все же решила присоединиться к Instagram и сразу привлекла к себе значительное внимание аудитории и обзавелась поддержкой друзей.

Дебютный пост актрисы оказался шуточным видео, в котором она готовит коктейль "Маргарита". В ролике Буллок обыграла свое участие в фильме "Практическая магия 2": она сделала вид, что включает блендер с помощью волшебства.

В комментариях под видео сразу появились известные актеры и публичные лица:

Оливия Манн оставила эмодзи с восторгом.

Николь Кидман написала, что "всегда готова выпить маргариту вместе".

Дженнифер Энистон коротко отреагировала: "Она здесь!"

Сара Полсон добавила: "Вот она".

Риз Уизерспун отметила, что "Instagram стал намного лучше".

А Лили Коллинз написала "Woooopwooooooop".

Райан Скотт пошутил, что актрисе "здесь точно не понравится" и поздравил ее с появлением в интернет-пространстве.

За первые четыре часа после регистрации актриса собрала более 4 миллионов подписчиков, что стало одним из самых быстрых стартов среди голливудских звезд. Активность под ее первым постом зашкаливает. Только за первые 12 часов после публикации: более 5 тысяч комментариев и 170 тысяч лайков.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Фокс разделась до стрингов ради грандиозного возвращения в Instagram. Это оказались первые за последние два года опубликованные кадры.

