Двойное счастье: 5 украинских звезд, которые воспитывают близнецов. Фото

Когда будущие родители узнают, что у них родятся близнецы, всегда переживают эмоциональные американские горки. И их можно понять! Ведь при появлении двух малышей на свет каждого из них следует развивать как личность, что требует немало усилий и времени. Они нуждаются в разном подходе к воспитанию, развитию разных талантов (и этот перечень можно еще долго продолжать).

Мы подготовили подборку украинских знаменитостей, которые воспитывают близнецов. Кто эти родители-герои и как они комментируют свой опыт – читайте в материале OBOZ.UA.

1. Камалия и Мохаммад Захур

Украинская певица Камалия усердно готовилась к появлению первенцев: изучала психологию и педагогику. А в 2013 году она и британско-украинский предприниматель Мохаммад Захур подарили жизнь Арабелле и Мирабелле. Когда девочки были совсем маленькими, отец не повышал на них голоса и ни в чем им не отказывал (покупал все, что те желали). Мать же была построже с ними: приучала к четкому распорядку дня, контролировала время, проведенное за гаджетами, и ругала, если те устраивали истерики.

Сейчас Арабелле и Мирабелле по 10 лет. И хотя весной 2023 года Камалия и Мохаммад расторгли брак, о дочерях оба продолжают заботиться. Миллиардер – когда девочки находятся в Лондоне (сейчас они там получают образование), а певица – когда возвращаются в Украину.

2. Елена Кравец и Сергей Кравец

Украинская комедийная актриса и ведущая Елена Кравец и продюсер в ShootGroup Production Сергей Кравец в 2002 году сыграли свадьбу. Через год стали родителями девочки Марии. Тогда новоиспеченная мама много времени работала: развивалась как профессиональный артист. Так что не имела возможности уделять дочери достаточно внимания. Когда Елене удалось построить успешную карьеру, решила снова стать мамой, однако ей это никак не удавалось. Она дважды теряла детей на ранних сроках беременности.

В 2016 году супруги познали двойное счастье: на свет появились двойняшки – Екатерина и Иван. Как и Мария, они невероятно похожи на свою маму. Отметим, что Елена родила малышей в 39-летнем возрасте. "Сейчас дети более интегрированы в мою жизнь. Раньше они требовали, чтобы возле них вертелся весь мир (и я тоже), но они взрослеют. Я могу говорить им правду: готовлю к тому, что дома есть и буду не всегда, когда им что-то нужно", – рассказала актриса об опыте материнства в одном из интервью.

3. Александр Сидоренко и Полина

В 2020 году участник украинской хип-хоп группы "ТНМК" Александр Сидоренко, более известный как Фоззи, стал отцом близнецов – Даниила и Варвары. Об этом он написал на Facebook-странице: "У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости".

Артист не раскрывает секреты личной жизни: ни то, как выглядят его жена и дети, ни то, как ему дается отцовство. Известно лишь, что Фоззи в начале полномасштабной войны вывез семью в Германию. А видится с ними только тогда, когда ездит с концертами в Европу. Также отметим, что певец – многодетный отец. Он вместе с женой Полиной, кроме близнецов, воспитывает старшую дочь.

4. Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев

Украинская певица Екатерина Бужинская – многодетная мама. В первом браке с продюсером Юрием Квеленковым она подарила жизнь дочери Елене. Позже вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Димитар Стойчев, и у пары в 2016 году родились близнецы – Дмитрий и Екатерина. Знаменитость недолго находилась в декрете. Решила совмещать воспитание малышей и работу. Почему так? "Хочу, чтобы дети мной гордились ", – ответила она в одном из интервью. С начала полномасштабной войны супруги вместе со своими наследниками переехали в Болгарию, на родину Димитара Стойчева.

5. Андрей Шалимов и Александра

Украинский рэпер и бывший участник группы "На Відміну Від" Freel (настоящее имя – Андрей Шалимов) и его жена Александра решились стать родителями после начала полномасштабной войны. У них в 2022 году родились двойняшки – Соломия и Остап. "24 августа было сложным, и я запомню его навсегда. Около 200 воздушных тревог по всей стране, и мы с детьми, которым один день, бегаем в коридор в родильном доме", – написал новоиспеченный папа в Instagram.

Хоть война и добавляет к отцовству трудностей, Андрей невероятно гордится новым статусом, и старается зафиксировать в своем фотоблоге самые забавные моменты: "Дети растут, крутятся, вертятся, смеются, общаются друг с другом, хохочут, понемногу ползают и грызут все, к чему могут дотянуться, в том числе родителей".

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