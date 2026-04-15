Думали, что это галлюцинации: корейская суперзвезда завоевала сердца украинцев танцем под наш хит и собрала миллионы просмотров. Видео

Южнокорейская певица и бывшая участница группы I-DLE Суджин покорила сердца украинцев, обнародовав в своих социальных сетях видео с песней нашей артистки. Знаменитость потанцевала под хит Кажанны – Boy.

Соответствующий ролик южнокорейская звезда обнародовала на личной странице в TikTok и произвела настоящий фурор. За сутки после публикации запись собрала более 2 миллионов просмотров и почти 400 тысяч комментариев.

Для украинцев было большим удивлением увидеть, что Суджин сняла динамичный танец под композицию Кажанны. Немало юзеров признались, что сначала даже не поверили своим глазам, тогда как другие забросали артистку кучей комплиментов.

"Жизнь меня к такому не готовила".

"Это у меня глюки?".

"Суджин наша казачка!".

"Дорогие друзья, это не галлюцинации, вам не кажется".

"Ну красавица".

Что известно о знаменитости

Суджин, полное имя которой Со Суджин, родилась 9 марта 1998 года в городе Хвасон. С самого детства она училась джазовому танцу, а также посещала секцию по тхэквондо. В индустрии K-pop артистка должна была дебютировать как участница группы Vividiva под псевдонимом N.Na. Она присоединилась к нескольким выступлениям и фотосессиям коллектива, однако быстро его покинула.

Настоящий прорыв Суджин состоялся в 2018 году. Тогда исполнительница стала официальной участницей группы (G) I-DLE, которая со временем была переименована в I-DLE. Коллектив довольно быстро получил популярность, однако в 2021-м Суджин взяла паузу в творческой деятельности после сообщения об издевательствах над ней со стороны бывших одноклассников. Через несколько месяцев было объявлено, что знаменитость покинула I-DLE. С 2023 года Суджин развивает сольную карьеру.

