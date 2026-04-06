Друг Виктора Павлика признался, как инсценировал вместе с ним фейковый скандал ради пиара: инцидент был срежиссированным

Певец Лери Винн, который был суперпопулярным исполнителем в 90-е, вспомнил один из эпизодов своей карьеры – конфликт со своим другом Виктором Павликом, который на самом деле оказался срежиссированным. По словам артиста, инцидент, о котором в свое время написали все медиа, был частью подготовки к его бенефису в одном из популярных в то время киевских клубов.

Именно ради этого было решено создать искусственный информационный повод. Об этом Лери Винн рассказал в интервью OBOZ.UA.

Лери Винн и Виктор Павлик поддерживают дружеские отношения уже много лет и даже в начале карьеры вместе снимали жилье. По словам Валерия Дятлова (настоящее имя Лери Винна), идея их громкой ссоры возникла в шутку во время подготовки одного из концертов.

Задумка быстро переросла в продуманный сценарий: "У меня в свое время был "конфликт" с Павликом, но срежиссированный. Мы делали мой бенефис в очень популярном тогда клубе Freedom. Продюсер мероприятия Олег Черный ломал голову: нужна какая-то "фишка", что-то, что точно не останется незамеченным журналистами. Я пошутил: "А давай я Витьке рожу набью!". Он говорит: "Да нет, ты же герой, это же твой бенефис". – "Ну тогда пусть он мне набьет". – "Ты серьезно?" – "Да легко". В итоге я буквально за несколько минут "спровоцировал" Виктора Павлика на драку. Олег все это снял на видео и выложил в интернет. На следующее утро я увидел, сколько в Киеве "желтых" журналистов – интерес был сумасшедший".

Впрочем, настоящая кульминация ждала зрителей уже непосредственно во время самого концерта. На сцене организаторы воссоздали продолжение "конфликта" в формате шоу: "Нас рвут на части, мы молчим, как партизаны: никаких комментариев. И уже непосредственно на самом мероприятии сделали шоу: во время одной из композиций, которую пели дуэтом, балет неожиданно для зрителей "развернул" ринг прямо на сцене. Это выглядело как продолжение истории – будто наша драка получила театрализованное продолжение. Мы заходили в ринг в перчатках, в трусах. Работали раундами по 30 секунд, расходились по углам, а гримеры быстро и незаметно "дорисовывали" кровь и синяки".

На вопрос журналиста, что думает о громком скандале между продюсером недавнего концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина" Сергеем Перманом и самим артистом, а также его женой, Лери Винн ответил: "Если честно, не знаю, что там произошло на самом деле. Если захочет Витя – расскажет. Я не люблю оценивать со стороны, не имея полной картины".

