Дрон попал в дом российского блогера Литвина, который финансово поддерживал оккупантов. Видео

В Москве дрон попал в жилой комплекс, где живет российский блогер Михаил Литвин, который публично поддерживал войну против Украины и помогал армии РФ техникой и деньгами. После "хлопка" блогер традиционно взялся за телефон и начал снимать сториз с обломками и выбитыми окнами.

Литвин заявил в своем Instagram, что пострадавших нет. На кадрах, которые он выложил в соцсетях, видно поврежденный фасад дома и обломки, разбросанные возле элитного ЖК неподалеку от Кремля. Война, которую российский блогер так активно поддерживал на расстоянии, похоже, решила немного сократить дистанцию.

Блогер показал последствия удара, который произошел 4 мая, рядом с комплексом. На видео видны выбитые стекла, части облицовки и квартиры, обвалившиеся после взрывной волны.

Михаил Литвин – один из самых известных российских блогеров-провокаторов. Популярность он получил благодаря скандальным видео, конфликтам и показательному сожжению дорогих автомобилей. В последнее время блогер активно демонстрировал поддержку российской агрессии против Украины.

В апреле Литвина внесли в базу "Миротворец". Там отмечалось, что блогер финансировал российских военных: передал оккупантам два грузовика КамАЗ, автомобиль и средства для армии РФ.

Что известно о попадании в Москве

Что касается самого прилета, российская сторона заявляла, что в ночь на 4 мая над Москвой заметили неизвестный беспилотник, который в итоге врезался в многоэтажку на Мосфильмовской улице. Именно в этом элитном ЖК живет блогер Михаил Литвин.

По данным российских Telegram-каналов, дрон повредил фасад здания – выбило окна и часть стен на верхних этажах, обломки упали во двор и дорогу возле комплекса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пострадавших нет.

В то же время в сети обратили внимание на другой нюанс: видео работы российской ПВО той ночью фактически не появлялись. Зато советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко заявил, что российские средства РЭБ якобы сами "посадили" дрон в жилой дом.

"В Москве российская РЭБ направила дрон прямо в жилой дом на улице Мосфильмовской. От этого места до минобороны РФ – всего 3 км, а до Кремля – 7 км. Подготовка к параду продолжается по плану", – написал Стерненко.

