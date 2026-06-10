Довженко оказался не Вячеславом? Известный режиссер случайно раскрыл неожиданный факт из биографии актера

Режиссер нашумевшего сериала "Хороня бывшую" Сергей Кулибышев раскрыл малоизвестный факт об одном из самых известных украинских актеров – Вячеславе Довженко. Оказывается, имя артиста официально пишется без апострофа, хотя большинство зрителей и журналистов привыкли к другому варианту.

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Об этом Кулибышев рассказал в интервью OBOZ.UA, вспоминая работу над сериалом "Хороня бывшую", где Довженко исполнил одну из главных ролей. Также режиссер рассказал о работе актера в сериале.

По словам режиссера, на съемочной площадке даже шутили по этому поводу, ведь в проекте одновременно работали два актера на это имя – Вячеслав Довженко и Слава Бабенков: "У нас на площадке было два Славы. Довженко – Вячеслав, и без апострофа: его имя официально так пишется в паспорте".

Кулибышев говорит, что Довженко не переживает, когда его имя пишут иначе: "Он на это не обращает внимания, но именно так правильно – Вячеслав. А вот Слава Бабенков, наоборот, просит, чтобы его называли именно Славой". Напомним, в сериале "Хороня бывшую" Вячеслав Довженко сыграл одного из четырех главных героев. В ленте также сыграли мужские роли Александр Рудинский, Артур Логай и Слава Бабенков. Интересно, что во время работы над сценарием Сергей Кулибышев условно называл своих героев в честь персонажей романа Александра Дюма: Атоса, Портоса, Арамиса и д'Артаньяна. По словам режиссера, это был не прямой сюжетный референс, а определенная палитра характеров, от которой отталкивался, создавая персонажей.

Именно поэтому Довженко он с самого начала видел в роли Атоса – самого сдержанного, глубокого и одновременно наиболее сломанного героя истории: "Для меня Довженко – это абсолютный Атос. Он способен передавать очень многое почти без слов – взглядом, интонацией, самим существованием в кадре", – отметил режиссер. Бабенкова Кулибышев называет своим Портосом – добрым, открытым и домашним. Рудинский, по его задумке, стал Арамисом – самым молодым и наиболее принципиальным среди четверки. А Логаю досталась роль д'Артаньяна – дерзкого, энергичного и уверенного в себе героя, который искренне считает себя главным персонажем этой истории.

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