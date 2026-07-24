Дошло до драки. Телеведущий Горбунов рассказал о конфликте с известным российским музыкантом на съемках телешоу

Телеведущий Юрий Горбунов рассказал о громком конфликте с российским музыкантом, который произошел еще задолго до полномасштабной войны. По словам Горбунова, конфликт разгорелся после того, как тот начал вести себя высокомерно и позволил себе оскорбительные высказывания в адрес украинцев.

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После словесной перепалки между ними завязалась драка. Об этом случае Горбунов рассказал в интервью OBOZ.UA.

По словам телеведущего, инцидент произошел во время съемок проекта "Теперь ты в армии" на Новом канале, где между собой соревновались украинская и российская команды. Одним из гостей была российская группа "МультФильмы".

"Кажется, только что закончился первый сезон "Подъема", и параллельно начали снимать этот проект на Черниговском полигоне. Там соревновались украинская и российская команды. Приехала группа "МультФильмы". И они сразу начали вести себя высокомерно. Один из них подошел ко мне и говорит: "Ну что, украинский ведущий? Скажи что-нибудь. У тебя акцент есть?". Я ответил: "Иди на х*й! Ну и что, что есть акцент?". Он набросился на меня, я – в ответ", – рассказал Горбунов. После стычки, вспоминает Горбунов, его еще и признали виновным. "Потом меня даже обвиняли, что я чуть не спровоцировал международный конфликт", – отметил он, добавив со смехом, что в итоге российская команда проиграла соревнования.

Ранее OBOZ.UA писал, что народный артист Украины Алексей Богданович рассказал о конфликте с российским актером Владимиром Стекловым, который произошел во время совместных съемок под Киевом. По словам артиста, спор едва не закончился дракой после того, как его коллега позволил себе пренебрежительные высказывания в адрес украинцев.

"Мы как-то вместе снимались под Киевом. И я уже не помню, по поводу чего он разошелся – съемки задерживались или еще что-то в этом роде. Начал громко возмущаться: „Эти хохлы…". А я не выдержал. Мы сцепились. "Ты здесь деньги зарабатываешь, и ты еще рот свой открываешь на украинцев?". Чуть ли не дошло до драки", – вспомнил Богданович в интервью OBOZ.UA. Актер добавил, что пренебрежительное отношение к другим народам, по его мнению, является характерной чертой многих россиян: "Пренебрежительное отношение к другим народам, не только к украинцам – это у них такой пунктик. То "черномазы", то "узкоглазые". А они – титульная нация. Остальные – отбросы или уроды. Хотя, наоборот, уроды – это они. Мне всегда было некомфортно в Москве. В свое время меня даже приглашали на постоянную работу, но я отказался жить в "столице мира". Постоянная нервозность, какая-то внутренняя агрессия, темп жизни на грани нервного срыва. Мы совсем не одна нация, по менталитету – абсолютно разные".

Полное интервью с Юрием Горбуновым читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 26 июля.

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