Донателла Версаче уволилась с должности креативного директора бренда, который возглавила после загадочной смерти брата: прощальное письмо

Спустя почти 30 лет во главе легендарного модного дома Versace Донателла Версаче официально объявила о своем уходе с должности креативного директора бренда. Теперь она будет занимать роль глобального посла Versace, а ее место с 1 апреля 2025 года занимает Дарио Витале, бывший дизайнерский директор Miu Miu.

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В Instagram бренда 69-летняя Донателла Версаче поделилась эмоциональным обращением. Она также вспомнила своего брата Джанни Версаче, трагическая гибель которого в 1997 году изменила ее жизнь.

"Для меня всегда была важна поддержка следующего поколения дизайнеров. Я очень рада, что Дарио Витале присоединится к нам, и с нетерпением жду возможности увидеть Versace новыми глазами. Я хочу поблагодарить мою невероятную команду дизайнеров и всех сотрудников Versace, с которыми я имел честь работать более трех десятилетий.

Для меня было величайшей честью в жизни продолжать дело моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что имею немного его духа и рвения. В своей новой роли главного посла бренда я буду оставаться самым ярым поклонником Versace. Versace в моей ДНК и всегда в моем сердце".

Эта новость появилась после того, как ранее WWD сообщал, что Дарио Витале собирается покинуть свой пост директора по дизайну Miu Miu в конце января 2025 года.

People сообщает, что Витале, который станет новым креативным директором Versace, также выразил благодарность Донателли за доверие и назвал это назначение большой честью: "Дом Versace имеет уникальное наследие, охватывающее десятилетие и сформировавшее историю моды за ее доверие. Versace сегодня. Для меня является привилегией содействовать будущему росту Versace и его глобальному влиянию благодаря моему видению, опыту и преданности делу".

Донателла Версаче и ее влияние на бренд

Возглавив бренд после смерти Джанни, Донателла Версаче стала движущей силой, превратившей Versace в символ смелого гламурного стиля. Она была автором культовых моментов в моде, в частности легендарного зеленого платья Дженнифер Лопес на "Грэмми" 2000 года, что впоследствии вдохновило Google создать сервис Google Images.

Ее прощальная коллекция, представленная на Неделе моды в Милане 28 февраля 2025 года, отдавала дань наследию Джанни Версаче, многие воспринявшие как символическое завершение эпохи.

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