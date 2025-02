От Гуччи до Шанель: 5 байопиков о великих дизайнерах, которые должен посмотреть каждый

Связь между модой и кино всегда была тесной. Фактически, некоторые из мировых кутюрье создавали отдельные образы или целые гардеробы для самых успешных голливудских блокбастеров. Например, французский дизайнер Юбер де Живанши придумал эффектные наряды для ленты "Завтрак у Тиффани" (1961), французская дизайнер Коко Шанель – для героев из "Сегодня вечером или никогда" (1931), итальянский дизайнер Джорджио Армани – для картин "Волк с Уолл-стрит" (2013) и "Бесславные ублюдки" (2009), а итальянская кутюрье Миучча Прада – для "Великого Гэтсби" (2013). Если вы видели эти киношедевры, то точно обращали внимание на костюмы. Их невозможно забыть.

Теперь предлагаем узнать больше непосредственно о создателях моды. Именно благодаря биографическим фильмам и сериалу. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. "Сен-Лоран. Стиль – это я" (Saint Laurent; 2014)

Режиссер: Бертран Бонелло

Страны: Франция, Бельгия

Продолжительность: 2 часа 30 мин

Сюжет. Это – атмосферная, эстетически изысканная и безжалостно честная история о французском дизайнере Иве Сен-Лоране в переломные годы (с 1967-го по 1976-й). Тогда его коллекции меняли модную индустрию, а жизнь бурлила между показами на подиумах и богемными вечеринками. Режиссер не только умело воссоздал творческие поиски Ива, но и погрузил зрителя в противоречивый внутренний мир героя.

2. "Коко до Шанель" (Coco before Chanel; 2009)

Режиссер: Анн Фонтен

Страна: Франция

Продолжительность: 1 ч. 45 мин.

Сюжет. Еще до того, как стать символом элегантности, французская кутюрье Коко Шанель была бунтаркой... Этот байопик показывает ее жизненный путь, начиная от детдома и выступлений в кабаре до первых модных побед. Вы увидите, как она меняла представление о том, каким должен быть женский стиль (без тесных корсетов, излишней роскоши и т.д.). В исполнении французской актрисы Одри Тоту Коко предстает сильной, независимой и дерзкой – такой, какой ее запомнил мир.

3. "Дом Версаче" (House of Versace; 2013)

Режиссер: Сара Шугарман

Страна: Канада

Продолжительность: 1 ч 25 мин

Сюжет. После убийства Джанни Версаче (в июле 1997 года) его модный дом оказывается под угрозой. Следовательно, сестра погибшего Донателла Версаче вынуждена взять ответственность за бренд в свои руки. В центре сюжета то, как она учится управлять огромным бизнесом, ее борьба с недобросовестными представителями медиа, а также попытки обрести собственный (обязательно узнаваемый) стиль в тени именитого брата.

4. "Дом Gucci" (House of Gucci; 2021)

Режиссер: Ридли Скотт

Страна: США

Продолжительность: 2 ч 37 мин

Сюжет. Патриция Реджани (актриса – Леди Гага), девушка из небогатой семьи, вступает в брак с Маурицио Гуччи (актер – Адам Драйвер), наследником модной империи Gucci. Их страстная любовь перерастает в манию, запутанную историю, где супружеские измены, жажда власти и желание контролировать будущее бренда ведут к трагедии.

5. "Новый взгляд" (The New Look; 2024)

Режиссер: Тодд Кесслер

Страна: США

Количество сезонов: 1

Количество серий: 10

Сюжет. Этот биографический драматический сериал объединил Dior, Chanel, Сristobal Balenciaga и Pierre Balmain в одном кадре. В нем говорится, как модные гиганты пережили Вторую мировую войну и положили начало современной модной индустрии. А вот главный акцент – на профессиональном соперничестве между французскими кутюрье Кристианом Диором и Коко Шанель: первый создал революционную линию одежды, известную как New Look, что отрицательно сказалось на деятельности последней.

