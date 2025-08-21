Должны прекратить спектакль, но есть исключение: актер театра пролил свет, что зрители и труппа делают во время воздушной тревоги

Воздушные тревоги стали частью ежедневной жизни украинцев, и даже культурные мероприятия не являются исключением. В театрах, где царит особая атмосфера искусства и эмоций, сигнал тревоги резко обрывает магию сцены. По установленным правилам, спектакли в этот момент должны быть остановлены, а зрители обязаны покинуть зал и пройти в ближайшие укрытия. Такая реальность накладывает особый отпечаток на театральную деятельность, делая каждый спектакль испытанием на выносливость и для актеров, и для публики.

Заслуженный артист Украины и актер Театра имени Леси Украины Олег Савкин в интервью проекту "Моя история" откровенно рассказал, как театр адаптировался к этим обстоятельствам. Актер поделился личным опытом и отметил: хотя правила требуют немедленного прекращения любого действа, человеческий фактор иногда вносит свои коррективы.

"Мы прекращаем спектакль, зритель выходит. Это уже его дело, куда он идет: спускается в метро или садится рядом в кафе и пережидает эту тревогу. Мы никуда не едем, сидим по гримеркам. И потом начинаем с того момента, как мы закончили. Как-то это стало уже так привычно, что ты теперь думаешь: на сколько времени ты задержался после спектакля", – объяснил Савкин.

В то же время бывают моменты, когда спектакль не прерывается даже во время тревоги. Это случается тогда, когда зрители не оставляют своих мест, а актеры чувствуют, что аудитория готова смотреть дальше.

"Бывает так, что и зритель не хочет уходить, и мы не хотим прекращать. Тогда мы ждем, например, на реакцию зала. Если мы видим, что зал не выходит, мы работаем", – поделился актер.

Однако Савкин отметил, что страх неожиданно умереть от попадания ракеты или беспилотника остается спутником каждого украинца. "Он есть всегда. Но ты учишься жить с ним. Можешь лечь спать, услышать тревогу, перевернуться на другой бок и спать дальше. С этим и живешь – и со страхом, и без него", – отметил артист.

