Доходит до $10 тысяч. Украинская дизайнер Юлия Магдич объяснила, почему ее вышиванки такие дорогие
Украинская дизайнер Юлия Магдич рассказала о ценовой политике своего бренда вышиванок. По словам стилистки, вышитые рубашки стоят от 280 долларов (более 11 тысяч гривен) до 10 тысяч долларов (около 400 тысяч гривен).
Об этом Магдич рассказала в интервью ТСН. Цены на изделия обусловлены индивидуальным дизайном и качественными материалами. "Границ фантазий нет на самом деле", – добавила основательница бренда.
Дизайнер отметила, что для нее это в первую очередь бизнес, ведь Магдич имеет большую команду. Именно поэтому она не видит преимущества в том, чтобы выходить на уровень масс-маркета. "Это нереально. То есть масс-маркет, это очень должна быть серьезная инвестиция. Это должна быть обувь, сумки, полная линейка одежды, это должны быть аксессуары, – объяснила знаменитость. – То есть это отдельный огромный бизнес, который требует огромных инвестиций, которые в войну найти почти нереально".
Магдич отметила, что цена на вышиванки так высока, ведь "там очень много степков и очень много нити". "И когда мы пытаемся сделать что-то с меньшим количеством степков, допустим, все равно приходят клиенты и говорят: "Вы знаете, я хочу такое, но чтобы оно стоило гораздо дешевле". А это физически невозможно. И мы сталкиваемся с такими моментами", – поделилась модельер.
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