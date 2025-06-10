Дочь – теннисная звезда Канады, сын – гитарист культового Green Grey: кем оказались дети легенды украинского телевидения

Телезвезда украинского экрана Татьяна Цимбал рассказала о своей семье. Ее дочь Ольга – многократная чемпионка по теннису, которая живет в Канаде, имеет три высших образования и до сих пор представляет страну на международных соревнованиях. А сын Петр – рок-музыкант, в прошлом гитарист культовой группы Green Grey, а ныне преподаватель музыки, ученики которого побеждают на престижных конкурсах.

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Об этом Татьяна Цимбал рассказала в интервью OBOZ.UA. Телеведущая имеет пятерых внуков, а недавно стала прабабушкой.

Татьяна Цимбал говорит, что внимательно следила за творчеством сына, когда тот выступал гитаристом в культовой группе Green Grey: "И песни слушала, и ходила на концерты. Петр дружит с Дмитрием Муравицким (Murik. – Ред.) с юности, учились в одной школе. Часто сидели у нас в квартире, группу Queen слушали. Сын мне часто говорил, что музыка – это его религия. Ничего больше не интересовало – только это. Сейчас преподает, и довольно успешно: один из его учеников уже выиграл международный конкурс в Англии".

"У моей дочери Оли три высших образования. Она реабилитолог, учительница физкультуры и психолог – получила эту специальность в университете Шевченко, – рассказывает Татьяна Васильевна о дочери, живущей в Канаде, – но имеет увлечение на всю жизнь – теннис, которым профессионально занимается с детства. Шутит, что все ее красные дипломы "играют" вместе с ней. Она до сих пор выступает в своей возрастной категории на международных соревнованиях за сборную Канады. Я говорю: "Оля, сколько можно? Бегай, махай ракеткой для формы. Она смеется: "Мама, так неинтересно!".

Телеведущая говорит, что имеет пятерых внуков, а недавно появился на свет ее первый правнук, которого называет "маленькое Цимбаля": "Я очень счастлива, жаль только, что муж не дожил до этого. Малого еще не видела, но родственники постоянно присылают что-то интересное. Сегодня открыла телефон, а там очень смешное видео: спит мой внук, а рядом лежит этот малыш. Ручки в кулачках вверх, ножки – пяточка к пяточке. Так мило!".

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь известных украинских актеров оказалась чемпионкой по боксу.

Полное интервью с телеведущей читайте на OBOZ.UA здесь.

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