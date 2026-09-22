Дочь покоряет теннисные корты мира, сын – играл в Green Grey: телезвезда Татьяна Цимбал раскрыла неожиданные судьбы своих детей

Легендарная телеведущая и народная артистка Украины Татьяна Цимбал на протяжении десятилетий была одним из самых узнаваемых лиц украинского телевидения. Однако далеко не все знают, каким путем пошли ее дети.

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Дочь Ольга связала свою жизнь со спортом и профессионально занимается теннисом в Канаде, а сын Петр в свое время был бас-гитаристом культовой украинской группы Green Grey. О своих детях и внуках Татьяна Цимбал откровенно рассказала в интервью OBOZ.UA.

Дочь телеведущей Ольга имеет три высших образования: она реабилитолог, учительница физкультуры и психолог. В то же время главным увлечением в ее жизни остается теннис, которым она профессионально занимается с детства. Несмотря на три диплома, Ольга до сих пор выходит на корт и выступает в своей возрастной категории на международных соревнованиях за сборную Канады. Татьяна Цимбал шутит, что все ее "красные дипломы" фактически "играют" вместе с ней. Телеведущая признается, что иногда советует дочери воспринимать теннис просто как способ поддерживать форму, однако Ольга не соглашается: ей до сих пор интересно соревноваться.

"Недавно у нее был национальный чемпионат в Оттаве, а потом она поедет на чемпионат мира в Португалию, – рассказывает телеведущая. – Это уже будет третий чемпионат именно в этой стране. Она говорит: "Ну опять Португалия!" А я, кстати, ездила с ней на соревнования туда в 2022 году. Оля – молодец".

Татьяна Цимбал с особой гордостью рассказывает о своей дочери. Она также отмечает, что Ольга и ее семья не забывают об Украине: на их автомобилях развеваются украинские флаги, а возле дома установлен большой сине-желтый флаг.

Сын телеведущей Петр в свое время был бас-гитаристом Green Grey – одной из самых известных украинских рок-групп. По словам Цимбала, его дружба с Дмитрием Муравицким, известным как Мурик, началась еще со школьных лет. Ребят объединила музыка. "Петр дружит с Дмитрием Муравицким, Муриком, еще с юности – они учились в одной школе. Часто они сидели у нас в квартире, слушали Queen", – вспомнила телеведущая.

Сегодня Петр преподает и хорошо ладит с детьми. Цимбал рассказала, что в свое время у него была возможность уехать за границу на работу – его жена является гражданкой Германии, а самому мужчине в этом году исполнилось 60 лет. Однако он решил остаться в Украине. По словам матери, в начале большой войны Петр трижды ходил в военкомат, но в конце концов ему сказали, что там он не нужен. "Я говорила: "Ну что ты хочешь: уже пожилой рок-музыкант", – с улыбкой вспомнила Цимбал.

Телеведущая рассказала и о внуках. Ее внучка Мария, дочь Ольги, учится в университете в Канаде на психолога и уже работает. Другая внучка, София, дочь Петра, живет в Киеве и уже зарабатывает маникюром. "Я очень рада тому, что они учатся самостоятельной жизни и знают цену деньгам", – сказала телеведущая. В прошлом году телезвезда стала прабабушкой.

Полное интервью с Татьяной Цимбал читайте на OBOZ.UA здесь.

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