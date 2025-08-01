Дочь Майкла Джексона разорвала помолвку и напугала сеть своим внешним видом: заплаканную девушку исподтишка сфотографировали

История любви 27-летней дочери покойного певца Майкла Джексона, модели и исполнительницы Пэрис Джексон с продюсером Джастином Лонгом завершилась для нее разбитым сердцем. В конце прошлого года избранник артистки сделал ей предложение руки и сердца, однако теперь они разорвали помолвку.

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О болезненных переменах в личной жизни девушка сообщила на личной странице в X после того, как по сети начали распространяться фотографии, где она со слезами на глазах шла по улице. Эти кадры сильно напугали юзеров, поэтому они начали предполагать, что модель находится в таком подавленном состоянии из-за отца, ведь совсем недавно, 25 июня, была его годовщина смерти.

"Пэрис Джексон заметили подавленной в Малибу, всего через несколько недель после годовщины смерти ее отца и недавнего скандала. Хочется поддержать ее, потому что она пытается справиться с давлением общественности в трудное для нее время".

"Дочь Майкла Джексона – Пэрис Джексон – плакала на публике после того, как услышала, что ее папу сравнили с Дэдди Лумбом (рэпер, который умер 26 июля этого года. – Ред.)".

Похоже, певице пришлось прочитать много подобных предположений, поэтому она вышла на связь в сети, чтобы расставить все точки над "і". Она с бранью написала: "Это слезы расставания. Вы, бл*ха, опять что-то придумываете".

Напомним, что Пэрис Джексон сообщила о помолвке с Джастином Лонгом в декабре прошлого года, трогательно поздравив избранника с днем рождения: "Жизнь с тобой в последние годы была неописуемым вихрем, и я не могла мечтать ни о ком более идеальном для меня. Спасибо, что позволил мне быть твоей. Я люблю тебя". Модель обнародовала несколько романтических кадров, на одном из которых было видно, как продюсер сделал ей предложение.

Пэрис Джексон и Джастин Лонг знакомы как минимум с 2022 года, когда, вероятно, начали работать вместе. Дочь легендарной поп-звезды имеет собственную группу, а продюсер помогал ей "со звуком".

Мужчина делился в соцсетях видео, где миксует во время выступления артистки на музыкальном фестивале Bottlerock, а позже публиковал скриншот клипа Джексон на песню Blue Moon, для которой записал ее вокал. Сначала их отношения были чисто рабочими, однако со временем переросли в настоящий роман.

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